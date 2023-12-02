40歲黃智雯宣布離巢 曾一人分飾三角大獲好評 三度入圍視后五強均與獎項無緣

／ 呢一刻，難以用三言兩語形容我嘅心情，百感交集…… 多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我，栽培我，一步一腳印，踏實地慢慢走到今天～ 特別多謝遇到嘅每一位監製以及愛錫我嘅台前幕後，能認識到一班好戰友，相遇相知，一起成長互勉，我確實是很幸運🙏🏻！ 多謝鵪鶉妹、蘇鳳蓮、關二嫂、美雪、蘇文強、方寧、方以因、芷若、madam G、游雁星、張心月還有顧晴天，多謝您地帶比我美好嘅回憶，喺我心入面每個角色都充滿着溫度和份量😌💕 接落嚟嘅新一頁，我期待遇到更多嘅角色，喺不同嘅舞台上，迎接更多挑戰，I’m ready！💪🏻✨🌟 /

繼早前效力TVB 30年嘅吳家樂宣布離巢後，今日（12月1日）又再多一位TVB藝人宣布離巢，佢就係效力TVB16年嘅黃智雯（Mandy）。佢喺社交網站宣布離巢消息，獲得唔少網民同圈中好友祝福：

40歲嘅黃智雯（Mandy）入行16年，香港演藝學院出身嘅佢2007年參選《香港小姐競選》入圍五強，之後入讀藝員訓練班後正式加入無綫。入行後以飾演配角為主，亦曾擔任《東張西望》外景主持，之後戲份逐漸增加，更於2012年奪得《飛躍進步女藝員》。2015年，Mandy首度於劇集《拆局專家》擔正女主角，更首次獲提名「最佳女主角」，開始擔正女一之路。

Mandy之後憑《三個女人一個「因」》一人分飾三角（方以因、菠蘿椰奶、愁擘擘）、《使徒行者3》（章紀孜）及《把關者們》（關佩欣）三度打入「最佳女主角」五強，可惜都與獎項無緣，僅憑《三個女人一個「因」》奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「新加坡最喜愛TVB女主角」。雖然與TVB「最佳女主角」無緣，不過觀眾對Mandy嘅演技都充份認同，佢多次被網民評選為「民選女主角」，實力獲大眾認可。

個人生活方面，Mandy有唔少圈中好友，除咗同胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚、姚子羚及李施嬅組成「胡說八道會」外，亦因熱愛長跑運動而與一班藝人組成「Crazy Runner」，交友甚廣。感情方面，今年10月Mandy亦喺社交網站宣布與拍拖11年圈外人男友結婚，晉升人妻行列。