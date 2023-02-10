41歲薛凱琪拍片食杯麵表情超滿足 網民質疑假食：一口都沒吃進去

薛凱琪（Fiona）近年將工作重心放於內地，日前拍攝內地綜藝節目《無限超越班》休息期間以古裝造型自拍食杯麵作宵夜嘅短片並上傳至小紅書，不過就被網民質疑造假，覺得佢喺到扮食杯麵。

薛凱琪以「忙裡偷閒吃口泡麵」主題分享短片，短片中嘅佢繫上馬尾，化上大紅唇及煙燻眼妝，又著上古裝對住鏡頭大啖大啖咁食杯麵，流露出超滿足嘅表情。

薛凱琪食麵片被批造假