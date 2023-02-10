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娛樂
2023-02-10 11:30:00

41歲薛凱琪拍片食杯麵表情超滿足 網民質疑假食：一口都沒吃進去

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41歲薛凱琪拍片食杯麵表情超滿足。

41歲薛凱琪拍片食杯麵表情超滿足。

薛凱琪（Fiona）近年將工作重心放於內地，日前拍攝內地綜藝節目《無限超越班》休息期間以古裝造型自拍食杯麵作宵夜嘅短片並上傳至小紅書，不過就被網民質疑造假，覺得佢喺到扮食杯麵。

薛凱琪以「忙裡偷閒吃口泡麵」主題分享短片，短片中嘅佢繫上馬尾，化上大紅唇及煙燻眼妝，又著上古裝對住鏡頭大啖大啖咁食杯麵，流露出超滿足嘅表情。

薛凱琪食麵片被批造假

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有網民就認為影片有剪輯過，質疑薛凱琪並無真係將杯麵食落肚，只為拍片而扮食：「全是擺拍，不可能真吃的啦」、「一口也沒見嚥下去」、「假死了，要吃就吃，有啥好剪輯的」、「一口都沒吃進去」等等；不過有粉絲就力撐薛凱琪，替薛凱琪反擊一班話佢造假嘅網民：「作為粉絲替你回答，薛凱琪真的經常吃泡麵，因為她不會做飯，只會煮麵，要不然就是外賣，她經常吃不健康的速食，稍微關注她就知道了，不是擺拍」。

曾被惠英紅批是陶瓷娃娃

《無限超越班》更請到佘詩曼、惠英紅、爾冬陞、吳鎮宇擔任點評導師，惠英紅曾於薛凱琪自我介紹時，就唔留情咁批評佢：「現在妳給我的感覺是陶瓷娃娃，這樣會把妳封死，因為妳今年都40多！」直言薛凱琪咁嘅年紀仍擁有一張娃娃臉相當尷尬，並引述自身經歷，希望幫佢走出樽頸位。

41歲薛凱琪現時拍攝內地綜藝節目《無限超越班》。 41歲薛凱琪現時拍攝內地綜藝節目《無限超越班》。 41歲薛凱琪現時拍攝內地綜藝節目《無限超越班》。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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