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娛樂
2023-01-05 19:35:00

42歲葉璇古典美人驚變「車胎人」 網民估計係專登？

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42歲葉璇古典美人驚變「車胎人」現下垂胸及腰間贅肉 網民估計係專登？

42歲葉璇1999年奪得國際華裔小姐冠軍及「最具古典美態獎」入行，曾被封為「古典美人」，近年將工作重心轉往內地嘅葉璇去年3年嘅生活短片被網民發現不慎露出大肚腩，但其後發布嘅影片又因濾鏡開太太，被嘲笑係網紅臉。不過葉璇最近又放飛自我，一次帶貨直播中，葉璇身穿保暖內衣亮相，胸部下垂與腰間贅肉盡現，舉手投足間更流露出陣陣大媽味，被網民指與過往亮麗嘅形象相差甚遠，無晒星味咁話。

葉璇於直播中並無開濾鏡，直接以淡妝出鏡，亦無刻意打扮，僅以保暖內衣示人，不但髮線向後移問題非常嚴重，又因衣服太貼身嘅關係，令大走樣嘅身形曝光於鏡頭前，胸部明顯下垂，更加有一截截嘅腰間贅肉，驚變「車胎人」，葉璇又喺直播過程中懶理形象，試食之後向鏡頭做出撩牙動作，令唔少內地網民都直言認唔出葉璇，極為驚嚇。

「葉璇咁鬼貪靚點會咁樣露面」

一班香港網民睇完葉璇直播都表示葉璇無晒形象：「40幾歲，有keep都唔會搞成咁」、「自從上咗大陸，佢大媽左好多年啦」、「42歲就搞到咁」、「睇到好尷尬」等等。不過，有部份網民就覺得葉璇係專登咁做，估計之後可能會有瘦身廣告：「應該之後會做廋身廣告所以先嚟自減肥前嘅look」、「係咪準備做瘦身代言人？如果明知自己肥左，正常人都唔著咁緊身衫出街」、「似專登，點會做直播著件貼身底衫」、「似專登， 佢咁鬼貪靚點會咁樣露面」等等。

直播截圖

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葉璇

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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