43歲唐寧突變形象 ，化身爆肌筋肉人嚇窒網民。

現年43歲的唐寧（原名 江麗娜）童星出身，曾拍過不少廣告及電視劇集，向來給人甜美、嬌滴滴的感覺，短髮仙氣形象深入民心。唐寧自與舞台劇才子鄧偉傑離婚後，2022年與一對仔女移居紐西蘭生活，並不時在社交網分享生活點滴。最近，她就來個大變身，在社交網分享多張爆肌Man 爆相，嚇窒網民。

唐寧近日以第二個形象示人，她染了一頭金色短髮，操到一身肌肉，並參加了「Hyrox」賽事，她表示上年7月開始跑步，11月中才開始力量訓練，並謂：「對於從來都冇認真做過呢種訓練嘅我，真係冇諗過用兩個半月時間，可以操到完成咗有啲癲嘅比賽。」她續透露今次是參加女子雙人組別，她感恩隊友帶她這個新手一齊玩，「係佢哋令我完成咗一樣，我諗都冇諗過會做嘅嘢，其實有好多感受我到而家都未整理到，或者我搵日開個live 傾吓偈！」

「Hyrox」賽事有8個功能性的動作，包括負重繩索拖拉、100米沙袋負重弓箭步、滑雪機等，每組動作還要配合1公里的跑步，而唐寧則以2小時06分53秒完成賽事，不少網民及圈中好友都大讚她相當厲害，並謂：「努力 改變人生」、「女中豪傑你改變形象更好」更有人問她下個目標是什麼？ 唐寧則大賣關子表示：「係有啲目標㗎啦，不過好似一貫做法，做咗先至講。」