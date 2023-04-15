43歲胡杏兒激罕晒結實川字肌 素顏示人皮膚靚過化妝

胡杏兒近年轉戰內地市場，雖然工作忙碌，但一直勤做運動修身，生完三胎身材一樣零走樣，反而越來越弗。昨日（14日）身在上海的杏兒在社交網大曬美好身段，只見她上身只穿了一件黑色運動Top，並對鏡自拍，大騷川字腹肌，更素顏上陣，皮膚白滑，保養得宜，網民都激讚：「靚過有上妝！」完全看出已經是43歲的三孩之母。

胡杏兒昨晚亮相上海舉行的tiffany珠寶展覽活動，一襲綠色低胸晚裝，配上80卡綠碧璽石，將其苗條身形表露無遺，高貴中帶性感，360度全面吸睛。這晚上杏兒連換兩套晚裝配上大會為她精心挑選的80卡綠碧璽石出席活動，突顯其名貴份量。她愛不釋手的說：「戴上頸上，真的很有重量感、很珍貴！」提到可有收藏寶石的愛好？杏兒說：「這「愛好」真的很有份量。老公也曾給我送贈藍寶石，自己珍而重之，不捨得戴上，反而老公跟我說買了就要常戴，這才突顯它的價值所在。」

杏兒這晚的裝束盡顯其苗條身形，她透露事前也下了苦功，完全是勤做運動的成果。而這身形是否自己近年最佳的狀態？她笑說：「女人要靚，就不能懶，其實一直以來也有做運動的習慣，不過這陣子做運動的時間比之前多，飲食方面也吃得健康，也滿意自己的成果，希望每次也可以以最佳狀態出來見大家。」