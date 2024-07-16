43歲龍婷車廂激咀已婚製作人 65歲丘亞葵否認出軌：只是朋友式Hello Kiss

有「小龍女」之稱的龍婷參加《中年好聲音》成功走紅，雖然只得殿軍，但其受歡迎程度絕不遜於同季參賽者。近日，龍婷被踢爆搭上已婚的資深演唱會製作人丘亞葵，兩人更被拍到在車廂內激吻！

消息指，現年43歲的龍婷日前收工後，立即赴會見65歲的丘亞葵，當日男方親自架車在龍婷出席活動的場地附近會合，兩人先到九龍灣Mega box，兩人既撐枱腳又去睇戲，在食飯期間，龍婷被其他食客認出要求合照，丘亞葵在場亦耐心等待。當散場，龍婷偕丘亞葵再食米線醫肚，之後就前往停車場，龍婷趁沒有路人一度蹺住丘亞葵手臂，之後龍婷又把手放到男方屁股，輕輕拍打幾下，丘亞葵被形容顯得相當受落。當上車後，龍婷與丘亞葵情到濃時，在車廂內有不少親密舉行，龍婷先將身軀挨向丘亞葵，之後更主動獻吻，兩人激咀畫面仕被拍入鏡頭。