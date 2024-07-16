43歲龍婷車廂激咀已婚製作人 65歲丘亞葵否認出軌：只是朋友式Hello Kiss

有「小龍女」之稱的龍婷參加《中年好聲音》成功走紅，雖然只得殿軍，但其受歡迎程度絕不遜於同季參賽者。近日，龍婷被踢爆搭上已婚的資深演唱會製作人丘亞葵，兩人更被拍到在車廂內激吻！
消息指，現年43歲的龍婷日前收工後，立即赴會見65歲的丘亞葵，當日男方親自架車在龍婷出席活動的場地附近會合，兩人先到九龍灣Mega box，兩人既撐枱腳又去睇戲，在食飯期間，龍婷被其他食客認出要求合照，丘亞葵在場亦耐心等待。當散場，龍婷偕丘亞葵再食米線醫肚，之後就前往停車場，龍婷趁沒有路人一度蹺住丘亞葵手臂，之後龍婷又把手放到男方屁股，輕輕拍打幾下，丘亞葵被形容顯得相當受落。當上車後，龍婷與丘亞葵情到濃時，在車廂內有不少親密舉行，龍婷先將身軀挨向丘亞葵，之後更主動獻吻，兩人激咀畫面仕被拍入鏡頭。
其實，龍婷受訪曾表示擇偶條件會揀成熟型，認為年紀大些更有經驗及能力。丘亞葵在圈中打滾多年，觀乎其社交平台，不時分享跟明星合照，早前就找木村拓哉大女木村心美（Cocomi）及工藤靜香集郵，過往亦上載過不少跟龍婷的同框照片，還有自己跟太太的夫妻合照。
對於兩人車廂親熱，丘亞葵回覆傳媒時卻否認出軌，更解釋只是朋友式的「Hello Kiss」，又強調跟太太感情沒有問題。至於龍婷所屬的TVB Music Group Limited亦向傳媒作出回應：「感謝您對我們旗下藝人龍婷女士的關注與支持。針對近日的媒體報導，我們希望澄清，所提及的情況完全是由於拍攝角度所致的誤解。龍婷女士與丘先生僅為多年好友，兩人之間純屬友誼。龍婷女士將持續專注於她的音樂事業發展，繼續為大家帶來更優質音樂演出。我們誠摯希望媒體及公眾能基於事實作出理解，避免不必要的誤會。如有疑問，歡迎隨時聯繫我們。」