44歲單身陸詩韻自爆「覺得少了個肩膀」 深感孤獨靠一事填補空虛

現年44歲的前港姐亞軍陸詩韻（Sharon），於2005年香港小姐競選獲得亞軍加入TVB，不過入行4年後她就轉型從商發展自家品牌內衣及美容生意。陸詩韻自出道以來經常被指與富商過從甚密，及後她受訪否認被包養，強調仍然單身，曾有傳她被前男友馬來西亞富商吳銘偉連累欠債340萬，更自爆想過自殺。陸詩韻日前在社交網分享短片，單身多年的她大談如何面對孤獨。



片中見陸詩韻以便服打扮上陣，保養得宜，散發着女人味，她說：「其實孤獨，我深深感受到。單身的時候是有孤獨感，會覺得少了個肩膀，同埋自己孤獨的時候沒有一個同你分享的人。」她續指：「朋友好緊要，但朋友都有自己的家庭。其實我覺得是可以適應到的，不需要經常想着我好孤獨我要找個伴，我覺得沒有誰不能失去誰，所有事都是讓時間沖淡或去習慣便好，最重要是你在那時間裡，找到你自己需要的東西。」陸詩韻又教路單身時可以做點事填補空虛：「要找點事做，找點東西去學，找點事去填滿你的空虛，譬如現在盛行的AI，我也有去學，覺得很有趣。技能填補空虛，其實是填補了你的知識，所有學到的東西都是屬於自己的，你就會信心滿滿。」網民都非常欣賞陸詩韻充滿自信，更有不少人大讚她顏值極高，完全不似44歲。