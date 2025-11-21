44歲李施嬅直認出席相親飯局 坦言雙方都是想同一目的

現年44歲的李施嬅（Selena）早前宣布與未婚夫車崇健（Anson）的婚事撻Q，並結束8年半的感情。最近，二人孖住參與內地綜藝節目《再見愛人5》，再次成為焦點。在最新一集中，李施嬅除大方透露與另一半能夠做到「再見亦是朋友」，更自爆不抗拒相親活動。
再見亦是朋友
節目中，各嘉賓談到「分手了還能不能做朋友？」李施嬅就認為二人能夠在茫茫人海相愛，實在難得：「我覺得兩個人在這麼大的世界，幾多億個人可以相愛很難得，就說你愛的可能半年一年，也是在你生命中，你真的是完全投入愛那個人，不容易，所以我覺得分開也是應該可以做朋友，因為你要這樣地愛一個人，你生命中沒有很多個，所以為甚麼分開就不能做朋友。」而確實李施嬅曾與胡杏兒的老公李乘德曾有過一段情，但二人「再見亦是朋友」，而李施嬅更是他們三名兒子的契媽。
不抗拒相親
回復單身的李施嬅更自爆不抗拒相親活動，她透露身邊好友都十分焦急，不時為她安排相親飯局：「我單身的時候，好多朋友都想介紹（人）給我認識的。我也去過，我媽也把我就是跟那個男生在加拿大一起出來吃個飯，相親。（好玩嗎？）挺有趣的，大家其實都想要有一個目的，就是想要找個伴侶，所以大家就是很直接地說，了解對方的一些話，就是不會浪費時間。」她認為相親沒有不好的，就算不會在一起還是認識多一個朋友。