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娛樂
2024-01-15 16:20:00

44歲秦嵐以超高衩禮服出席微博之夜　勁曬美腿、雪白肌膚 網封：最美皇后

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秦嵐13日現身微博之夜，當晚她身穿一套點綴滿花朵的粉色的低胸露背禮服現身，辣曬豐滿的上圍與事業線。而秦嵐之後換上另一套黑色禮服，則是從原先的甜美、浪漫造型，跳脫成性感卻不失優雅的風格。

44歲內地女星秦嵐因演出古裝劇《延禧攻略》中的富察皇后爆紅，近日她現身「微博之夜」，換了兩套禮服，一套為粉色綴滿花朵的浪漫風格，另一套則是開超高衩的黑色禮服，吸引許多網友。

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秦嵐身穿一套點綴滿花朵的粉色的低胸露背禮服，出席微博之夜。（圖／翻攝自微博） 秦嵐身穿高衩禮服辣曬美腿。（圖／翻攝自微博） 秦嵐擁有姣好身材。（圖／翻攝自微博）

網民：最美皇后

秦嵐13日現身微博之夜，當晚她身穿一套點綴滿花朵的粉色的低胸露背禮服現身，辣曬豐滿的上圍與事業線。而秦嵐之後換上另一套黑色禮服，則是從原先的甜美、浪漫造型，跳脫成性感卻不失優雅的風格。最吸睛的是，秦嵐裙擺的高釵一路開到她的上腹部，且側臀僅用3個蝴蝶結裝飾，只要稍微有大動作就可能走光，而這套禮服也襯托了她凹凸有致的好身材。秦嵐當天儘管身穿貼身的禮服，但絲毫沒贅肉的姣好體態也讓許多網友紛紛在微博留言驚呼：「這件裙子的衩開到我心口了直接」、「身材比例也太好了」、「穿這樣的衣服內褲怎麼辦」、「這種裙子要穿內褲嗎」、「又甜又辣」、「姐姐造型太漂亮了好好看，氣質拿捏了，美到我的心坎上了」、「電音朵拉身材真好」。事實上，秦嵐曾演出《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》等劇，被瓊瑤譽為「秦嵐一滴淚，天上一顆星」；2018年她在《延禧攻略》中飾演溫柔、善良又端莊的富察皇后，被許多觀眾大讚是「最美皇后」，再登事業高峰。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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