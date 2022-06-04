46歲林心如分享近照被指孕味濃 貼反眼Emoji否認懷第二胎

大熱劇《華燈初上》主角林心如，與大陸演員霍建華結婚後，在2017年迎來囡囡「小海豚」，如今乖女已經5歲大，一家三口過得相當幸福，46歲的林心如近日卻惹來大肚疑雲，被網民追問是否正懷第二胎！



昨日，林心如在IG公開數張街頭近照，見她戴上太陽眼鏡，孭住一個粉紅色包包，又用手撥弄及胸長髮，並穿着一身白色裝束，隱約露出纖細的小腿線條，趁端午節留言；「慶幸這段時間沒把自己養成一顆粽子，所以今天還能呈現長條形。」可是竟引來網民留言問：「紫薇好像懷孕了」林心如一心分享靚靚時裝照，怎料被看似充滿孕味，她本人便直接用兩個反白眼的表情符號回覆，打破外界懷疑她懷二胎的說法。



不過，都有粉絲大讚林心如今次靚相青春可人，又說她從來沒有肥過時，林心如則解釋：「沒讓你看到而已。」事實上，她產後分享過飲食控制的瘦身方法，除保持清淡口味外，更不吃油膩食物，還儘量減少吃街外食品，並要多喝水，揚言產後減肥是一條漫長的路。