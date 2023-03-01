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娛樂
2023-03-01 18:54:55

48歲美魔女張玉珊近照曝光 外貌與身材與當年幾乎冇大改變

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張玉珊與向華勝在2006年分手後，至今感情未有著落仍單身。

昔日花旦張玉珊（Shirley）退出娛樂圈多年，日前與王敏德及高海寧等藝人，齊齊出席《2023鴨脷洲洪聖傳統文化節》。凍齡有術嘅佢穿上白色T-Shirt配上桃紅色外套及冷帽，身型同皮膚狀態都保持得非常之好，面上一啲皺紋都冇，仍然仙氣不減，名副其實係凍齡美魔女！

張玉珊係凍齡美魔女

張玉珊係凍齡美魔女

28歲成全港最年輕CEO

現年48歲嘅張玉珊，15歲回流香港時被星探發掘拍廣告，18歲正式入行做歌手及拍劇，星運平平嘅佢覺得自己唔係食娛樂圈呢行飯，加上佢喺25歲嘅時候就有朋友介紹一啲中藥配方嘅修身食品，於是佢就抱住試下嘅心態，買咗產品嘅代理權同埋用咗7700港元註冊咗間公司。喺短短10日，佢就已經做到6位數字嘅營業額。張玉珊其後全身投入做生意，正式告別娛樂圈。2000年創立纖體美容公司，2003年成功將公司上市，當年只有28歲嘅佢曾經成為香港最年輕嘅上市公司CEO。不過張玉珊喺2016年辭任公司行政總裁，決定放慢工作步伐，專注做慈善回饋社會，有指佢身家超過3億港幣，家住4000萬豪宅。

至於感情方面，張玉珊與向華勝喺2006年分手後，至今感情未有著落仍單身，而佢亦曾經表示自己欠缺愛情運，所以佢話要搵一個愛佢嘅人會比較困難。

張玉珊在2003年成功將公司上市。 張玉珊18歲正式入行做歌手及拍劇。 張玉珊面上一啲皺紋都冇。 張玉珊與向華勝在2006年分手後，至今感情未有著落仍單身。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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