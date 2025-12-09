49歲立威廉患第二期甲狀腺癌 曾為《可惜我是水瓶座》擔任MV男主角

曾在香港發展的49歲新加坡男星立威廉，今日在社交網直認被診斷出患上第二期甲狀腺癌，上載病床近照及以近千字長文回顧這幾個月的心路歷程。
立威廉感觸表示：「有時候你會覺得某些事永遠不會發生在自己身上。它只會發生在別人身上，我們只是聽別人講故事。但事實是我們都只能聽天由命，任由命運擺佈。而且，大多數時候，我們都無法掌控。我們唯一能掌控的，是面對它的方式。你可以選擇消極放棄，也可以選擇積極面對。」立威廉透露是在幾個月前被診斷出罹患甲狀腺癌，初時他感到整個世界都崩塌，充滿了不確定性。經接受現實後，他決定積極面對一切，努力復原。立威廉接受了兩次手術、放射治療，以及一個疤痕的紀念，情況已有好轉，目前這場戰鬥已經暫時告一段落，他認為抗癌戰爭仍未結束。立威廉續說：「如果沒有妻子、母親、女兒和兄弟的支持，我不可能如此積極地度過這幾個月。」想到可能無法看著女兒長大，是他最大的恐懼，而85歲的母親也讓他掛心，並表示：「這個年紀的她，本不應該再為任何事情操心。」
主演台灣偶像劇
立威廉一向熱愛運動，他坦言因病無法活動是一大挫折，但身體的恢復能力讓他重新看見希望，他說自己現在最渴望的不是環遊世界、拍電影、賺更多錢，而是回到普通日常，並稱：「和我愛的人們一起吃一頓飯、一起大笑、一起相處。」立威廉在文末向粉絲報平安：「別擔心，我現在一切安好。我只是很開心自己仍然能『在場』。」又提醒大家健康永遠是最重要，望藉自身經驗提醒大眾珍惜身體、珍惜當下。立威廉爺爺是英國人，外母是德國與日本混血，媽媽是新加坡華人，擁有四國混血血統，早在千禧年代已為多位香港及台灣歌手拍攝MV，包括楊千嬅的《可惜我是水瓶座》及《一千零一個》，還為鄭融的《終身學習》、李玟《愛在85度C》及蕭亞軒《美麗的插曲》擔任MV男主角，並接拍梁詠琪、劉青雲、許紹雄港產片《絕世好賓》，之後他在台灣走紅，為偶像台劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》擔任男主角，2014年閃婚娶圈外女友，育有女兒Harper，不過近年已淡出螢光幕，立威廉在當爸後，不時會在社群分享與女兒的溫馨合照。