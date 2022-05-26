5套近期必睇電影！《壯志凌雲》續集零負評 另有兩套日本小品夠晒溫馨

荷里活大片一部接一部，今個星期到片期改完又改嘅《壯志凌雲：獨行俠》，首集堪稱經典中嘅經典，難得事隔多年先拍續集無出事，一片好評！飛行場面壯觀，故事又無出事，就算無睇首集一樣唔影響可觀性。

今個星期仲有兩套日本小品，《總理之夫》好笑、《漁港的肉子》夠溫馨，值得一睇！

《壯志凌雲：獨行俠》

外號「獨行俠」的彼得米切爾（湯告魯斯 飾）是海軍裡公認的優秀機師，於軍中服役逾30年間，一直醉心飛行，不斷挑戰自我極限。及後他臨危受命，回到自己出身的飛行學校擔任教官，精銳訓練新一批準飛行員，以應付一項前所未有的嚴峻任務。他意想不到的是，竟然遇見昔日已故戰友「飛鵝」尼克中尉的兒子，「公雞」畢列上尉（米爾斯泰勒 飾），因而勾起他對故友的愧疚。「獨行俠」飽受未知的將來和痛苦的回憶所困擾，被迫面對自己內心的恐懼……為了這項關乎生死的任務，他能否重新振作，再度駕馭風雲？

賣點：經典電影事隔30年再拍續集，零負評，湯告魯斯係勁嘅！

《犯罪都市：極拳執法》

首爾重案組馬隊長 （馬東石 飾）遠赴越南引渡自首韓國疑犯，幾經拷問下查出背後龐大的綁架陰謀，幕後黑手正是專門綁架韓國旅客的癲喪殘暴殺手姜海尚（孫錫求 飾）。霸氣野獸刑警馬隊長不惜狂追猛打，由韓國打到越南，連環使出招牌「一拳KO」，對抗刀刀攞命的姜海尚，誓以極拳執法將罪犯清零！

賣點：近期大熱韓劇《我的出走日記》是孫錫求主演。

《不要忘記我愛你》

如果有一天，你的戀人忘記你了，你是否還有勇氣重新開始，讓他再一次愛上你。1次，2次……100次呢？ 在外人看來，星玥（娜扎 飾）和陸堯（劉以豪 飾）談了一場看不到明天的戀愛。但一對沒有未來的戀人，卻願意為了彼此勇敢一次：就算你會忘記過去，也沒關係，但不要忘記我愛你。

賣點：見到劉以豪即聯想到《被悲傷更悲傷的故事》，今次唔會喊得咁淒涼。電影由香港導演黃真真執導。

《總理之夫》

溫柔馴良、醉心研究雀鳥的鳥類學家相馬日和（田中圭 飾），隨著才貌雙全的妻子凛子（中谷美紀 飾）當選為內閣總理大臣，他也在一夜之間搖身一變成為日本史上首位「第一先生」！平凡的婚姻生活也產生劇變，包括被傳媒追訪、被粉絲包圍，更被監視著一舉一動。既要應付貼身管制他的單親媽媽超強公關（貫地谷栞 飾），又要與凛子的小鮮肉型男秘書（工藤阿須加 飾）打交道。一天，凜子因累倒而終於爆出懷孕喜訊，另一邊廂面慈心狠的政界巨頭原久郎(岸部一德 飾)竟拿著日和與女同事伊藤（松井愛莉 飾）挽手的照片威脅他……當凜子面對產子及競選失敗雙重危機，廿四孝老公日和如何能排除萬難，用堅定不移的愛，支持愛妻在家事與國事之間作出最終抉擇？

賣點：想笑今個星期要睇。不過成為女首相都係避唔開家庭、事業兩難存，諗起都sad。

《壞蛋聯盟》

一群以做「壞蛋」為人生目標、令人聞風喪膽的犯罪高手，包括動物界最惡名昭彰的型男扒手狼、解鎖神偷蛇、偽裝大師鯊、火爆猛男鯧和毒舌駭客蛛，多年來組成聯盟犯案無數，成為全球頭號通緝犯！ 上得山多終遇虎，牠們落網被捕後，為了免卻牢獄之苦，假意與當局達成協議：壞蛋聯盟人前必須改邪歸正！於是精心設計一場大茶飯騙局，讓世人誤以為牠們洗心革面。峰迴路轉的過程中，扒手狼卻開始良心發現；直至新壞人威脅這座城市時，扒手狼能否說服壞蛋聯盟，齊齊做好人替天行道？

賣點：合家歡，畫風比較貼近大朋友品味。

《漁港的肉子》

傻呼呼而且是渣男磁石的肥媽媽肉子，與只是小五已非常懂事的女兒喜久子，兩人互相依靠居住在某個漁港小町的船上。藏不住秘密的小漁港，流言也同樣藏不住。長相可愛、擅長運動、受同學歡迎的喜久子正值青春期，面對非常遲鈍又不懂人情世故的母親，開始有種羞恥的感覺。就在此時，命運的抉擇降臨在這對毫不相似的母女身上… 沒有人的誕生是不被期待，生活再艱難也要笑著面對！笑淚交織的親子物語，即將展開。

賣點：改編自日本直木獎得獎作品，笑中有淚母女情，善良、堅強，壞時代要守住嘅珍貴價值。

《熱帶往事》

瘦弱的青年、活在同袍被殺陰霾下的警察、喪夫的中年婦人…因為一宗疑似車禍而被改寫命運。故事由主人翁王學明破碎的回憶，斷斷續續拼湊而成，構成了時空交錯的敘事格局。全片大量運用強烈對比色、高飽和光感及過份曝光的畫面，刻意營造不協調感，強調人物和事件的矛盾，以及渲染濃厚的懸疑氣氛，帶出一股躁動的情緒。

賣點：彭于晏唔做男神，為角色瘦成柴！

原文刊登於Yahoo娛樂圈，am730獲授權轉載