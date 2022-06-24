5歲細女咬奶嘴被網民質疑 張繼聰回應: 我做老竇都未慌

張繼聰和老婆謝安琪（Kay）婚後育有一仔一女，轉眼間囡囡張靖(Kakaball)已經5歲幼稚園畢業。昨晚張繼聰在社交網貼出多張兩公婆與囡囡的畢業合照，相中見Kakaball 穿上紅色畢業袍和四方帽，攬着熊啤啤及手執一束彩色氣球，相當可愛，張繼聰與謝安琪更肉緊向囡囡獻吻。

張繼聰慨嘆即將要升上小一的囡囡大得太快，更搞笑表示這兩年疫情經常要陪個女Zoom上課，感覺自己也一起上幼稚園一樣，他寫道：「妹妹幼稚園畢業啦！好快又開始人生另一個階段，小朋友真係成長得太快。感受好深，因為依兩年不斷zoom，我都好似有份讀咁，依次真係要俾啲掌聲我哋嘅小朋友同埋啲家長。希望所有小朋友健健康康，可以正常享受校園生活。 」但不少網民都將焦點放在張繼聰身上表示：「天氣咁熱仲着皮褸」，而張繼聰亦又解釋：「#畢業相係好耐之前影嘅 #求吓你哋 #唔好又懶咩咁話今日好熱 #雖然卅度著皮褸我真係做得出」。

另外，張繼聰日前亦分享一條囡囡短片，片中Kakaball穿著睡衣咬住奶咀在家中四圍走，卻被網民質疑：「咁大個都用奶嘴？」而愛女心切的張繼聰則霸氣回應：「依個世界真係好多人關注人哋嘅小朋友點解食奶咀，我做老竇都未慌，你哋定d嚟啦。我嘅睇法係，大人都會有好多壞習慣，好多時仲會影響人，小朋友想食奶咀，其實無傷大雅，佢唔會廿四小時狂食直到18歲呱？」