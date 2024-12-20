50歲張玉珊貼與盧啟賢合照認證男友地位 網民猜測好事近

現年50歲的張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎，其後，她淡出幕前創辦美容纖體公司，更成為最年輕的上市公司主席，有傳她的身家已經超過3億！張玉珊向低調處理感情事，但去年7月卻突然公開認愛盧啟賢（Calvin Lo），可是當時Calvin Lo 卻被指是「空心老倌」，二人關係不被外界看好。相隔一年多後，昨日（19日）張玉珊在社交網貼與Calvin Lo 的合照，看來二人感情非常穩定，男友地位更被獲認證。

張玉珊向來人美心善，熱心公益，昨晚(19日) 她在社交網分享出席「齊惜福」慈善晚宴的照片，相中見她穿上一條白色貼身長裙，打扮高貴大方，身材fit爆，皮膚亦充滿光澤感，保養得宜，完全不似50歲；而席間除了有麥明詩夫婦、汪詩詩，蔡一智、苟芸慧、前特首梁振英夫婦等，更見張玉珊的男友Calvin Lo ，見Calvin Lo 多張照片都站在張玉珊身旁，二人笑容燦爛，其中一張二人更像一對結婚「新人」去跟賓客合照，相當甜蜜。張玉珊自公開戀情後，首次在ig貼出與男友的合照，看來男友地位備受肯定，更有網民猜測二人是否好事近。張玉珊貼文感謝所有好友及官員支持慈善晚宴，並表示：「快儘管天氣很冷，但你們的激情和溫暖的心照亮了這個晚上。我們一起通過珍惜食物的文化，並向弱勢群體傳播愛的訊息。」