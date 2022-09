50歲的黎姿(現名:馬黎珈而)下月1日將迎來51歲生日,昨日她在IG限時動態公開影片,驚見她坐在輪椅上,並原地轉了一圈,雖然沒有透露受傷原因,但就寫上「Really need to carefully next time」,又表示「#開完一日會 #希望無嚇親人」,見她受傷仍堅持開工,認真勤力。

黎姿自從嫁給富商馬廷強之後,已成為三女之母,不僅要照顧家庭,她做了闊太還踏足商界,主力打理醫學美容公司生意,已變身成一位女強人。