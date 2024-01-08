51歲金美倫發聲明 否認與兒童性罪犯愛潑斯坦有任何關聯

美國51歲荷李活女星金美倫戴雅斯(Cameron Diaz)，最近她的名字出現在涉及兒童性犯罪、自殺億萬富豪愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)相關的法庭文件中被提及，她的代表律師即時發表聲明，指金美倫戴與愛潑斯坦沒有任何關係。
據美國娛樂網站Entertainment Tonight報道，金美倫的律師聲明稱：「金美倫從未與愛潑斯坦見過面，無論他是否有親口提到過她的名字或是暗示，金美倫從未與金美倫同處一個地方，更與他沒有任何關係。」金美倫方希望藉聲明，澄清與愛潑斯坦的兒童性犯罪案件，沒有任何關聯。
愛潑斯坦生前被指控在2001年至2006年期間，強迫至少36名未成年人兒童發生性行為。在審訊過程中，他只承認兩項與妓女賣淫有關的罪行指控。他被監禁時已經66歲，預計將面臨長達45年監禁，但他在入獄36天後選擇自殺。
而紐約地區法院日前公開多達900頁的文件，披露多達100人的名字，包括前總統克林頓(Bill Clinton)、特朗普(Donald Trump)和英國安德魯王子(Prince Andrew)。金美倫的名字亦被列入涉案人員名單中，因此她發聲明澄清與愛潑斯坦並不認識，而且從未同處一室。