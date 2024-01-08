熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 齮齕人生 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-08 16:47:34

51歲金美倫發聲明 否認與兒童性罪犯愛潑斯坦有任何關聯

分享：
生活

51歲的金美倫，透過律師發聲明，指與愛潑斯坦沒有任何關聯。

美國51歲荷李活女星金美倫戴雅斯(Cameron Diaz)，最近她的名字出現在涉及兒童性犯罪、自殺億萬富豪愛潑斯(Jeffrey Epstein)相關的法庭文件中被提及，她的代表律師即時發表聲明，指金美倫戴與愛潑斯坦沒有任何關係。

據美國娛樂網站Entertainment Tonight報道，金美倫的律師聲明稱：「金美倫從未與愛潑斯坦見過面，無論他是否有親口提到過她的名字或是暗示，金美倫從未與金美倫同處一個地方，更與他沒有任何關係。」金美倫方希望藉聲明，澄清與愛潑斯坦的兒童性犯罪案件，沒有任何關聯。

生活

愛潑斯坦的兒童性犯罪案，涉及名人和富豪，多達逾100人。

愛潑斯坦生前被指控在2001年至2006年期間，強迫至少36名未成年人兒童發生性行為。在審訊過程中，他只承認兩項與妓女賣淫有關的罪行指控。他被監禁時已經66歲，預計將面臨長達45年監禁，但他在入獄36天後選擇自殺。

而紐約地區法院日前公開多達900頁的文件，披露多達100人的名字，包括前總統克林頓(Bill Clinton)、特朗普(Donald Trump)和英國安德魯王子(Prince Andrew)。金美倫的名字亦被列入涉案人員名單中，因此她發聲明澄清與愛潑斯坦並不認識，而且從未同處一室。

生活

金美倫為保清白，急與愛潑斯坦案件劃清界線。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受