51歲金美倫發聲明 否認與兒童性罪犯愛潑斯坦有任何關聯

美國51歲荷李活女星金美倫戴雅斯(Cameron Diaz)，最近她的名字出現在涉及兒童性犯罪、自殺億萬富豪愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)相關的法庭文件中被提及，她的代表律師即時發表聲明，指金美倫戴與愛潑斯坦沒有任何關係。

據美國娛樂網站Entertainment Tonight報道，金美倫的律師聲明稱：「金美倫從未與愛潑斯坦見過面，無論他是否有親口提到過她的名字或是暗示，金美倫從未與金美倫同處一個地方，更與他沒有任何關係。」金美倫方希望藉聲明，澄清與愛潑斯坦的兒童性犯罪案件，沒有任何關聯。