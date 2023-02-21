51歲黎姿保養得宜分享凍齡秘訣 若女兒零投訴有望復出

凍齡女神黎姿（Gigi）曾經係電視台當家花旦兼視后，拍過唔少膾炙人口嘅劇集，不過喺2007年Gigi胞弟黎嬰遇上交通意外重傷，無法打理醫學美容公司生意，所以家姐Gigi隨即接手。2008年下嫁商人馬廷強，婚後淡出娛樂圈，除咗做幸福少奶奶及媽媽之外，佢同時亦身兼女強人打造自己事業王國，又幫細佬打理醫學美容事業。近日佢現身上海為自己嘅美容品牌宣傳活動，皮膚及身形依然保養得好好，睇落真係一啲都唔似已經51歲。

黎姿護膚建議多喝水

黎姿保養得咁好，唔少人都好好奇佢嘅保養秘訣，佢喺出席自家美容品牌宣傳活動時分享秘訣畀大家，首先要令心情時常保持快樂及要有一顆童真嘅心，而且要搵啱適合自己嘅護膚品。另外，Gigi仲話自己成日做運動，平時鍾意跑步、健身及游水，然後最緊要就係飲多啲水，令身體可以保持新陳代謝。

黎姿離開幕前多年，唔少粉絲都好希望佢可以復出拍劇。Gigi就表示自己都好掛住啲粉絲，同時亦好多謝佢哋嘅支持同鼓勵，不過因為自己一日得24小時，佢都唔知點樣可以令自己嘅時間表可以更加流暢，所以佢想先照顧好三個囡先，喺佢哋冇投訴嘅情況下，希望有一日可以復出演戲。

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