52歲康華民初貴氣造型亮相《巾幗梟雄之懸崖》 手揸四物業封圈中隱形富婆

金牌編審張華標重返TVB操刀的《巾幗梟雄之懸崖》，播出後觀眾反應有讚有彈。昨晚播至第七集，劇情講述柴十七（黎耀祥飾）與七爺（胡定欣飾）再度鬧翻。事緣向來看上海名人大紅姐（康華飾）不順眼的七爺，在與對方洽談房地產買賣生意時大耍機心，口裏說要將買入價提高至888萬大洋，實質是要令貪錢的大紅姐推卻其他潛在買家，之後再以拖字訣令大紅姐在別無選擇的情況下、以388萬大洋賤賣房子；七爺的無良及算死草令柴十七看不過眼，因而與七爺大吵一場，狠批七爺「人無恥則無敵」之餘，並嬲爆慨嘆： 「到今日我先徹頭徹尾知道呢個賤字點寫。」

現年 52 歲的康華在劇中扮演大紅姐一角，昨晚出場時先露腿入鏡，甚有氣派，而為角色梳了一頭古典波浪頭的她，先後以兩個貴氣造型亮相，分別是暗紅色絨毛領大衣，及黑金長旗袍配毛毛披肩，霸氣之餘亦充滿女人味。

談回昨晚的講數場口，手頭上物業大受歡迎的大紅姐原本佔盡上風，更乘機搞小動作坐地起價，可惜七爺不是省油的燈，表面豪爽地大幅加價令大紅姐心猿意馬、更藏不住喜悅露出市儈樣，但實則是要利誘大紅姐親手打斷米路；最終知道自己慘遭玩弄的小紅姐，雖然已追不回金錢上的損失，但仍輸人唔輸陣地字字鏗鏘道出七爺的詭計，期間更不忘向七爺怒目而視予以指責，表情變化極為吸引。

康華劇中角色做生意雖然未夠精明，但現實中的她卻盛傳是圈中隱形小富婆，除早前被指斥資八位數買入一個五房單位外，2012年又傳過她當時已買入兩個荃灣單位打通自住，保守估計現時手揸四個物業！近兩年康華雖甚少劇集作品面世，但據知近期她除接了《巾幗梟雄之懸崖》外，亦有參與無綫另一部重頭劇《刑偵 12》，劇中的長髮造型更顯逆齡，期待指數甚高。