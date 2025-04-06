熱門搜尋:
緬甸地震 2025預言 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-06 14:39:53

52歲白人繞舌之神Eminem 愛女產子升格當外公

分享：
去年10月推出的MV《Temporary》，Eminem拉女兒粉墨登場，宣布即將成為外公。

去年10月推出的MV《Temporary》，Eminem拉女兒粉墨登場，宣布即將成為外公。

adblk5

美國52歲白人繞舌之神Eminem(本名Marshall Bruce Mathers III)，近日傳來升格當外公的好消息，其29歲女兒Hailey Jade，在Instagram上分享其新生兒子的照片，並透露孩子的名字是Elliot Marshall McClintock，出生日期為2025314日。

Eminem的本名Marshall Bruce Mathers III，他的女兒用他的名字命名兒子。HaileyEminem與前妻Kim Scott所生的女兒。去年5月，她與企業家Evan McClintock結婚。

 

 

Hailey於IG宣布產子成功。 Eminem與少Hailey的合照。 Hailey去年5月與企業家Evan McClintock結婚。 左起)Eminem、Hailey與Elliot的初生嬰兒樣。

Eminem去年10月在其新MVTemporary》中，就使用了Hailey Jade小時候照片的畫面，感動了許多fans。在MV的最後一幕，Hailey Jade莉驚喜地遞給Eminem一件印有「爺爺」字樣的T恤，和一張超音波照片，暗示他即將成為外公。

adblk6

Fans們對Eminem升格外公的消息表示現雀躍，感慨Eminem從叛逆說唱歌手變成了慈愛外公。更有fansHailey BB相片下評論到：「感覺就像昨天，Hailey當時還是個嬰兒一樣。」又有網民在討論區貼出Eminem手抱BB Hailey的照片，令其他fans感受到時間流逝。

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad