52歲白人饒舌之神Eminem 愛女產子升格當外公

美國52歲白人繞舌之神Eminem(本名Marshall Bruce Mathers III)，近日傳來升格當外公的好消息，其29歲女兒Hailey Jade，在Instagram上分享其新生兒子的照片，並透露孩子的名字是Elliot Marshall McClintock，出生日期為2025年3月14日。

Eminem的本名Marshall Bruce Mathers III，他的女兒用他的名字命名兒子。Hailey是Eminem與前妻Kim Scott所生的女兒。去年5月，她與企業家Evan McClintock結婚。