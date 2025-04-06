52歲白人饒舌之神Eminem 愛女產子升格當外公

美國52歲白人繞舌之神Eminem(本名Marshall Bruce Mathers III)，近日傳來升格當外公的好消息，其29歲女兒Hailey Jade，在Instagram上分享其新生兒子的照片，並透露孩子的名字是Elliot Marshall McClintock，出生日期為2025年3月14日。
Eminem的本名Marshall Bruce Mathers III，他的女兒用他的名字命名兒子。Hailey是Eminem與前妻Kim Scott所生的女兒。去年5月，她與企業家Evan McClintock結婚。
Eminem去年10月在其新MV《Temporary》中，就使用了Hailey Jade小時候照片的畫面，感動了許多fans。在MV的最後一幕，Hailey Jade莉驚喜地遞給Eminem一件印有「爺爺」字樣的T恤，和一張超音波照片，暗示他即將成為外公。
Fans們對Eminem升格外公的消息表示現雀躍，感慨Eminem從叛逆說唱歌手變成了慈愛外公。更有fans在Hailey BB相片下評論到：「感覺就像昨天，Hailey當時還是個嬰兒一樣。」又有網民在討論區貼出Eminem手抱BB Hailey的照片，令其他fans感受到時間流逝。