52歲萬綺雯直播帶貨被稱不老女神 氣質完勝葉璇

52歲萬綺雯當年憑《我和殭屍有個約會》中「馬小玲」一角走紅，又以42吋長腿聞名。萬綺雯淡出香港幕前多年，近年移居內地並與朋友於浙江投資民宿及成立「萬綺雯工作室」，初嚐做老闆滋味。早前，萬綺雯加入直播帶貨行列，曾經試過企喺網紅身後，被網民指做陪襯；但日前萬綺雯於另一直播中狀態大佳，連踩8小時直播銷售總額破億。

萬綺雯著上一套白色方領服裝配以白色珍珠項鏈及精緻妝容，散發優雅氣質；直播期間，更向鏡頭大派飛吻。萬綺雯呢身造型打扮被指極適合佢，網民更力讚佢係真正嘅凍齡女神，與記憶中嘅馬小玲一模一樣：「50歲的年齡 她看上去也就三十多」、「不老女神」、「馬小玲」、「佢都算係keep得幾好嘅」等等。不過都有網民覺得因為開咗美顏效果睇唔到真實面貌：「開左美顏阿婆都變後生女啦」、「關濾鏡再講」、「開美顏開到都唔係佢個樣，係咪隔離d工作人員唔開唔得？」、「有次睇過佢抖音，應該無開美顏，樣貌同佢年紀跟得上」、「開咗美顏，所有人都即刻靚晒」等等。