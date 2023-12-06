54歲聖誕女王Mariah Carey 不敵78歲Brenda Lee佳節歌 被躋下Billboard冠軍

有「聖誕女王」之稱的54歲美國歌手Mariah Carey，由2019年開始，其1994年發行的聖誕金曲《All I Want for Christmas is You》，均在12月的Billboard Hot 100排行榜上奪冠。

今年卻殺出一首名為《Rockin' around the Christmas Tree》的歌曲，霸佔了12月首周的冠軍寶座，這首歌由78歲的女歌手，當年有Little Miss Dynamite(爆炸小姐)之稱的Brenda Lee獻唱，這位擅長rockabilly與福音音樂的女歌手，對上一次稱冠Billboard，已經是63年前《I Want to Be Wanted》一曲。