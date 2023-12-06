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娛樂
2023-12-06 15:53:04

54歲聖誕女王Mariah Carey 不敵78歲Brenda Lee佳節歌 被躋下Billboard冠軍

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Brenda Lee曾有3首歌打入Billboard冠軍，包括《Rockin' around the Christmas Tree》。

有「聖誕女王」之稱的54歲美國歌手Mariah Carey，由2019年開始，其1994年發行的聖誕金曲《All I Want for Christmas is You》，均在12月的Billboard Hot 100排行榜上奪冠。

今年卻殺出一首名為《Rockin' around the Christmas Tree》的歌曲，霸佔了12月首周的冠軍寶座，這首歌由78歲的女歌手，當年有Little Miss Dynamite(爆炸小姐)之稱的Brenda Lee獻唱，這位擅長rockabilly與福音音樂的女歌手，對上一次稱冠Billboard，已經是63年前《I Want to Be Wanted》一曲。

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聖誕女王Mariah Carey，被躋出Billboard冠軍寶座。

雖然聖誕女王被躋下Billboard榜首位置，但Mariah Carey仍然可以透過《All I Want for Christmas is You》這曲賺取可觀的版稅。據指她今年單憑這首歌曲，版稅就高達250萬美元(約$1,954萬港元)，即使此曲在Hot 100排行榜上未能登頂，但她的收入依然可觀。

而本周在排行榜上的聖誕歌，還有第10位Andy Williams的《It's The Most Wonderful Time Of The Year》、第6位Burl Ives的《A Holly Jolly Christmas》、第5位Wham!的《Last Christmas》，以及第4位Bobby Helms的《Jingle Bell Rock》等。強敵在前，聖誕女王能排在亞軍，已經非常不錯。

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12月首周的Billboard Hot 100十大，有6首歌的題材，都是關於聖誕。

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