55歲張敏近況曝光 纖瘦身形惹網民擔心健康：瘦成這樣真的好嗎？

張敏與周星馳合作拍攝過《賭聖》、《與龍共舞》、《逃學威龍》、《新精武門》、《鹿鼎記》、《倚天屠龍記之魔教教主》、《最佳女婿》等多部電影，有「星女郎」及「性感女神」之稱。張敏於2000年代息影轉行做生意，近年亦定居內地，僅間中於微博分享近況；日前，張敏於泰國清邁被網民野生捕獲，該網民更成功集郵；55歲張敏被激讚保養得宜，不過唔少網民見到張敏纖瘦身形都表示擔心其健康狀況。

網民：還是好美，比年輕時瘦了很多

張敏當時身穿粉藍色背心連身裙，戴上草帽與太陽眼鏡，手臂看起來非常纖瘦，惹網民熱議：「狀態好好啊！」、「臉好小，身材保持得也好」、「我覺得張敏的老在手臂，上臂真的很衰老啊」、「瘦成這樣真的好嗎？」、「還是好美，比年輕時瘦了很多。」等等。有清邁網民透露，張敏與男友購入當地物業，以前每年都會到訪兩次，惟疫情關係至今年開關後先再次飛往當地。另外，張敏喺噚日（30日）於微博上載一條飲茶嘅影片，片中嘅佢戴上帽子及穿上背心連身裙，唔少網民都留言大讚佢係永遠嘅女神及好靚女。