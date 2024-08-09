56歲周慧敏開騷歌衫受阻滯 自爆是黃劍文幕後軍師

現年56歲的 「玉女掌門人」周慧敏(Vivian) 相隔7年再舉行世界巡迴演唱會，並於8月31日假澳門倫敦人舉行《地老天荒愛一場》，日前她接受無綫娛樂台訪問，除透露預訂的歌衫受到阻滯，更自爆原來是《中年好聲音2》黃劍文的幕後軍師。

Vivian表示透過一間專賣表演時裝服的網站，預訂今次演唱會的歌衫，本來是1至2星期就送到，但現在變了12個星期才能送達，Vivian坦言非常擔心：「如果咁計12個星期應該送唔到，唔知邊一場先會到，或者會唔會到呢，呢個係一個謎( 主持 ：使唔使報《東張》？）我而家唔理佢幾時啦，希望佢可以到。其實衫係咪真係咁重要，啲人係嚟睇我，所以唔緊要啦，我都豁出去。」