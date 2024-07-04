熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 多啦A夢 產後抑鬱 DSE 2024 THE SOUTHSIDE 機票優惠 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-07-04 10:38:24

58歲羅霖性感登場 林寶玉出戰歐洲小姐迎人生最後選美

分享：
羅霖、林寶玉出席《香港醫學專業美容協會頒獎晚宴暨2024第九屆就職典禮》。

羅霖、林寶玉出席《香港醫學專業美容協會頒獎晚宴暨2024第九屆就職典禮》。

香港醫學專業美容協會頒獎晚宴暨2024第九屆就職典禮》昨晚在尖沙咀舉行，肥媽Maria Cordero、夏韶聲Danny Summer、賈思樂、羅霖、楊玉梅、向海嵐、湯寶如、林寶玉、嚴淑明、文頌嫻、瑪姬、莊思敏、莊思華、朱紫嬈、蔣嘉瑩和羅頌欣等出席，場面熱鬧。

身為薛影儀前經理人的林寶玉，今次穿大露背兼中門大開上陣，她表示有留意同屆亞姐張玥面試今屆港姐，大讚對方比起當年選亞姐時狀態更好。談到自己將代表香港出戰歐洲小姐，林寶玉表示這次是自己最後一次參加選美，亦開始減磅調節飲食，為留下美好回憶，現在開始減肥和調節飲食，她笑道：「我都擔心上圍會減肥縮水，所以會選擇做運動去Keep Fit，不想因節食一下子喪失大量肌肉。」同場羅霖以58歲之齡性感登場，有小朋友埋身合照，羅霖彎低身即令豐滿上圍呼之欲出。

Ad Block
林寶玉戰鬥格出席《香港醫學專業美容協會頒獎晚宴暨2024第九屆就職典禮》。 林寶玉戰鬥格出席《香港醫學專業美容協會頒獎晚宴暨2024第九屆就職典禮》。 林寶玉戰鬥格穿著露背裝現身。 58歲羅霖性感登場。 58歲羅霖性感登場。

莊思敏留言惹誤會

另外，莊思敏在社交網發文指有人對她的家人圖謀不軌，她澄清是個很大誤會，她表示因為睇完劇本又想試下新平台，還以為沒太多人睇，但原來好多人留意，解釋：「其實不是真事。」提到令不少人誤以為暗指楊明，莊思敏說：「我都覺得不好意思，發生這種事情，但熟悉我性格的人都知道，如果有事發生我會開名講，大家不用去猜測。」莊思敏強調楊明對其胞妹莊思明十分好，最重要是他們二人相處開心，莊思敏又笑稱不會向妹妹催婚。

Ad Block
莊思敏透露將會為新劇《巨塔之后》到內地拍攝。 莊思敏在新劇《巨塔之后》中跟宣萱有對手戲。 莊思敏對於在網上貼文指有人對家人圖謀不軌，她笑言是很大誤會。 嚴淑明 嚴淑明 文頌嫻