58歲蔡一傑腦手術僅半年 瘋狂操肌一舉動令網民擔心

現年58歲的草蜢成員蔡一傑，去年接受腦部切除腫瘤手術後，頭上留下U型大疤痕，並缺席了草蜢在美國的演唱會，一直專心休養。而手術後的蔡一傑鮮有露面，早前有消息指蔡一傑非常心急想復出，近日他更積極操肌，雖然狀態不錯，但一舉動卻惹起網民擔心。



蔡一傑手術完成剛好半年，康復進度理想，正在休養的他，幾乎日日去健身室做gym 操行副「偈」，疑似為復出鋪路。蔡一傑連日來在社交網分享做運動的短片，並表示復活節完結要返回崗位，他寫道：「拉筋 #拉筋 #大家 #愛自己 #運動」片中見他戴上黑色帽子，穿上黑色外套，面色紅潤，並用上不同的器械操肌全冇難度，狀態不錯；不過，有網民就留意到他幾條片都愁眉深鎖，沒有露出半點笑容，似乎心理狀態不太理想，網民都紛紛留言為他打氣，就連Sammi （鄭秀文）亦留言表示：「祝福。take care」。