58歲鄭浩南自爆一無所有 戴婚戒哽咽：冇咩值得慶祝

現年58歲的鄭浩南與第二任馬來西亞藉太太鮑愛玲（Elyn）結婚已有20年，二人育有一對仔女，大女現年17歲，細仔則是10歲大。早前鄭浩南與太太婚變，自爆去年12月返回大馬時，發現家中已人去樓空，太太更叫他「有乜就同佢律師講」，並暗示太太有第三者。昨日，是鄭浩南的58歲生日，他在抖音拍片表示：「祝我生日快樂！今天首次公開一些事情，謝謝大家的關心！我會越來越好的！多謝！#生日快樂 」

片中，見婚變的鄭浩南在左手無名指上依然戴著結婚戒指，並哽咽説：「今日係我生日正日，連續5日食咗好多餐飯。大前日有朋友請我食飯，噚日有朋友請我食飯，今日就係電影圈圈內嘅朋友，導演同老闆請我食飯，但我覺得真係冇咩值得慶祝，因為我係舊年已經係知道自己乜嘢都冇晒，包括我個女同我個仔」他強忍淚水續說：「但係唔緊要，我更加會珍惜，因為我身邊有班好好好好嘅朋友，同埋我有爸爸媽媽，佢哋非常健康，哥哥細佬，佢哋嘅屋企人非常健康，佢哋全部喺溫哥華，所以我唔會放棄，我祝我自己生日快樂，同埋祝大家身體健康，生活愉快。」網民見鄭浩南雙眼通紅，都紛紛留言送上支持，而據指鄭浩南所擁有的一切，包括物業、生意和車都在妻子名下，近日他亦回港拍攝電影《壹獄II劫數難逃》。