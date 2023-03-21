58歲黎燕珊每日跑步半小時 化老妝演《廉政狙擊》盼能再遇好劇本

黎燕珊最近在TVB劇集《廉政狙擊》中有亮眼演出，其演技備受讚賞，昨晚（20日）她現身旺角，出席全新烤肉店的開張活動，同場還有陳樂榣、黃芳雯、黃建東、瑪姬、查小欣、衛志豪、項明生等，場面熱鬧。

現年58歲的黎燕珊，應燒肉專門店《貓抓烤肉》到場試菜，她表示自己十分愛吃，但十年來每日都會花半小時來跑步keep fit，笑言每次搬屋都一定要搬埋部跑步機。《廉政狙擊》已進入結局周，談到跟胡定欣在劇中母女相認的場面，黎燕珊大讚定欣不愧為視后，並說：「佢投入得好嚴重，基本上未離開鏡頭都唔會散。」對於胡定欣經常被指「惡死」，黎燕珊卻為對方平反，形容她私下人品很好，十分專業，完全沒有架子。黎燕珊覺得今次角色跟自己也有共通點：「我都係單親媽咪，又係重男輕女，所以演得好投入。」又指女兒也知她重男輕女，不過阿女都好錫細佬，所以不會呷醋。至於為《廉政狙擊》刻意化老妝配合角色，黎燕珊就話如果如果下次飾演靚太當然開心，但自己不會太多要求，認為平時也有很多機會扮靚，可是要遇到好劇卻並非易事。

另外，同場的陳樂榣就提到剛開設的咖啡店遭人破壞，她稱沒有得罪人，也沒有欠債，可惜警方未能找出原因，更表示不會受事件影響，正計劃再開分店。