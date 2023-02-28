58歲Courteney Cox留名星光大道 《老友記》好姊妹合體祝賀

《奪命狂呼 6 》定檔 3 月 9 日

58歲的Courteney Cox憑《老友記》的Monica走紅，代表作還有90年代經典恐怖片《奪命狂呼》(Scream)。入行接近30年，Courteney Cox獲表揚在星光大道留名，《老友記》好姊妹珍妮花安麗絲頓(Jennifer Aniston)及Lisa Kudrow都有到場祝賀，三人更熱情擁抱，還有《侏羅紀公園》(Jurassic Park)系列女星羅娜丹(Laura Dern)等，而Courteney Cox的18歲愛女Coco Arquette與另一半Johnny McDaid亦有撐場。

另外，Courteney Cox有份演出的新片《奪命狂呼6》，已定3月9日在港上映，故事延續上集，今次陣容更有《星期三》當紅女星Jenna Ortega。