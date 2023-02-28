返回 娛樂 2023-02-28 13:55:54 58歲Courteney Cox留名星光大道 《老友記》好姊妹合體祝賀 分享： Courteney Cox留名星光大道，獲《老友記》好友珍妮花及Lisa Kudrow到場祝賀。 經典美劇《老友記》(Friends)女星Courteney Cox，於當地時間星期一現身荷李活星光大道，獲贈星留名，其圈中好友及家人均有到場支持，造就《老友記》三位女主角難得齊人公開現身。 58歲Courteney Cox在荷李活星光大道獲表揚。 《奪命狂呼6》定檔3月9日 58歲的Courteney Cox憑《老友記》的Monica走紅，代表作還有90年代經典恐怖片《奪命狂呼》(Scream)。入行接近30年，Courteney Cox獲表揚在星光大道留名，《老友記》好姊妹珍妮花安麗絲頓(Jennifer Aniston)及Lisa Kudrow都有到場祝賀，三人更熱情擁抱，還有《侏羅紀公園》(Jurassic Park)系列女星羅娜丹(Laura Dern)等，而Courteney Cox的18歲愛女Coco Arquette與另一半Johnny McDaid亦有撐場。 另外，Courteney Cox有份演出的新片《奪命狂呼6》，已定3月9日在港上映，故事延續上集，今次陣容更有《星期三》當紅女星Jenna Ortega。 Courteney Cox新片《奪命狂呼6》已定3月9日在港上映。