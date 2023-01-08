6位新導演為《窄路微塵》謝票 曾慶宏：好電影唔好等告急先撐

由張繼聰、袁澧林主演、新銳導演林森執導的《窄路微塵》，獲金馬獎最佳男女主角等3項提名，並奪得最佳原創音樂獎，電影上映16 天，在荷李活大片強勢下，票房收約 400 萬。由於林森已經離港無法親身謝票，6位香港新晉導演昨日(7日)舉行聯合謝票活動，齊齊現身代為謝票，發起人《過時·過節》導演曾慶宏稱之為發起「撐林森謝票特別場」，他表示：「好嘅電影唔好等告急先撐，一於撐到佢唔使告急吧！林森加油！香港電影加油！」

發揮香港新導演的團隊精神 曾慶宏與《正義迴廊》導演何爵天、《燈火闌珊》導演曾憲寧、《白日青春》導演劉國瑞、《流水落花》導演賈勝楓及《年少日記》導演卓亦謙，齊齊現身《窄路微塵》的謝票場，何爵天表示：「唔好等，快啲入場睇戲！一定要撐香港電影！」曾憲寧表示，「我們這一輩新導演都有一種團隊精神，為的願景就是『香港電影』，希望每一部香港電影都好。可能在全球的電影業市場的競爭下，香港電影只是一顆微塵，作為香港電影導演，我們的路也實在窄窄的，但我們亦會在窄路上互相支持，亦希望香港電影這顆微塵會讓香港觀眾首先看到，然後再讓世界更多觀眾見到。」