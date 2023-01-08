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娛樂
2023-01-08 11:34:04

6位新導演為《窄路微塵》謝票 曾慶宏：好電影唔好等告急先撐

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6位新導演現身《窄路微塵》謝票 場，齊撑香港的好電影。

6位新導演現身《窄路微塵》謝票 場，齊撑香港的好電影。

由張繼聰、袁澧林主演、新銳導演林森執導的《窄路微塵》，獲金馬獎最佳男女主角等3項提名，並奪得最佳原創音樂獎，電影上映16 天，在荷李活大片強勢下，票房收約 400 萬。由於林森已經離港無法親身謝票，6位香港新晉導演昨日(7日)舉行聯合謝票活動，齊齊現身代為謝票，發起人《過時·過節》導演曾慶宏稱之為發起「撐林森謝票特別場」，他表示：「好嘅電影唔好等告急先撐，一於撐到佢唔使告急吧！林森加油！香港電影加油！」

《正義迴廊》票房已過4,000萬，導演何爵天亦有參與謝票撐香港電影。

發揮香港新導演的團隊精神

曾慶宏與《正義迴廊》導演何爵天、《燈火闌珊》導演曾憲寧、《白日青春》導演劉國瑞、《流水落花》導演賈勝楓及《年少日記》導演卓亦謙，齊齊現身《窄路微塵》的謝票場，何爵天表示：「唔好等，快啲入場睇戲！一定要撐香港電影！」曾憲寧表示，「我們這一輩新導演都有一種團隊精神，為的願景就是『香港電影』，希望每一部香港電影都好。可能在全球的電影業市場的競爭下，香港電影只是一顆微塵，作為香港電影導演，我們的路也實在窄窄的，但我們亦會在窄路上互相支持，亦希望香港電影這顆微塵會讓香港觀眾首先看到，然後再讓世界更多觀眾見到。」

 

身在英國的《窄路微塵》導演林森獲6位新導演力撐，大為感動。 《窄路微塵》的張繼聰和袁澧林獲提名金馬獎最佳男女主角。(劇照)

林森感動獲力撐

林森早前在社交平台交代已離港，此片可能是他最後一部執導電影，現時身在英國的他得知獲6位導演力撐後，感動到想喊。他說︰「好感動，咁多位『四字成語』新導演支持我呢套《窄路微塵》，的確好難得﹗好少機會好似呢一年咁，有咁多新導演都有自己嘅一套戲上映。收到晒大家嘅支持，好感動﹗希望大家支持《窄路微塵》嘅同時，都去支持我哋呢班新導演嘅所有電影，戲院見﹗」

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