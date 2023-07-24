6次合作首度擔正 《奧本海默》施利安梅菲談基斯杜化路蘭：佢會令你好攰

今個月荷李活電影非常熱鬧，先有《職業特工隊7》，之後再有齊齊上映的《芭比》及《奧本海默》(Oppenheimer)，後者更是全球影評人一致讚好的大作。《奧本》演員陣容強勁，羅拔唐尼加麥迪文再加Emily Blunt，飾演主角奧本海默的男星施利安梅菲(Cillian Murphy)，對香港人來說可能較陌生，他就是《奧本》名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)愛將，兩人已第6次合作，亦有一定程度的認識。施利安表示：「2003年首次見路蘭，我們已相識20年了。他會等時機成熟才找你，例如工作。即是他聯絡你，就要開工。」施利安透露，路蘭不只愛電影，更愛演員。演員又要趕及他的工作進度。「除非有外來因素，否則他拍戲時間好準確，每次也會比預期早完成拍攝。每日開工好似賽跑，要快準正，他會令你好攰，但又會享受過程及成果。」

蝙蝠俠的稻草人 47歲的施利安生於愛爾蘭，1996年電影《Disco Pigs》首次亮相，早期作品有2002年恐怖片《28 Days Later》，2005年憑電影《Breakfast on Pluto》獲提名金球獎。同年開始與路蘭合作，在《蝙蝠俠》經典系列《黑夜之神》3部曲飾演反派稻草人。路蘭曾說：「施利安一心想做蝙蝠俠，但我覺得他更適合做稻草人。」之後兩人再合作《潛行兇間》(Inception)與《鄧寇克大行動》(Dunkirk)。《奧本海默》是兩人第6次合作。施利安表示：「今次終於做主角了。」原來兩人6次合作裡，他是首次成為路蘭電影主角。「我唔知原因，並沒有問他。我知路蘭甚麼角色會適合我。」

漸露名氣之作《28 Days Later》。

沉迷女性的原子彈之父 美國物理學家奧本海默(Julius Robert Oppenheimer)在二戰期間與團隊研發出大殺傷力武器原子彈，正式結束二戰，同時令人類死傷無數。他形象並不討好，沉迷女性、性格傲慢冷漠。施利安得知飾演他時，自言壓力非常大。「我要花大量時間熟讀他的歷史，亦要知物理知識。當正式拍攝，其實事前所有的準備都用不著。因為我要用自己演繹方式表現出來。我並非模仿他，而是演出他當時的內心世界。」施利安踢爆路蘭的小秘密。路蘭主理的電影，不論你是巨星或小演員，片場沒有獨立化妝師，亦沒有獨立電視，一齊也非常老派，不會特別待遇所謂的荷李活巨星。