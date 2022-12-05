6號@RubberBand自封最易喊主音 全場粉絲大合唱 《Ciao》

感觸 相聚非必然

音樂會以「等待」為主題，以音樂喚起大家去感受生活中的美好時刻音樂會，以合唱灸手可熱的《假使世界原來不像你預期》及《發現號》作序，炒熱全場氣氛。雙方緊接合作演繹彼此的歌，如《 那一端》、《To Haters》、《唵嘛呢叭咪吽》及《飛天》等，全部重新編曲成合唱版本。歌聲的感染力為樂迷注入勇氣和力量 ，將現場氣氛推至頂點。RB 和Charmaine還帶來了雙方帶來一連串充滿正能量的歌《AllWe Have Is Now》、《逆流之歌》及《終於有好天氣》， 於變幻當前，寄望以歌聲的感染力為樂迷注入勇氣和力量 ，將現場氣氛推至頂點。

小明與RB在完騷後受訪，小明感謝RB就好似大哥哥咁一直守護自己，由麥花臣走到紅館。自封為最易喊的主音6號，失守哽咽咗兩次，更自爆喺總綵排嗰陣聽到小明唱歌突然飲泣，要幾個人遞紙巾，他直言小明嘅歌力量好大，並寄語對方要寫更多歌給香港人。RB和小明雖然平時經常合作，但合體開騷非必然，這幾年相聚亦唔係易事，所以特別感觸