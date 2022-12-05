6號@RubberBand自封最易喊主音 寄語方皓玟多寫好歌予港人

本土樂隊RubberBand與樂壇歌姬方皓玟(Charmaine)相識10年，終於首次攜手舉行音樂會，這對樂迷一直翹首以待的樂壇CP，日前於亞洲國際博覽館舉行《MOOV Live RubberBand x 方皓玟》音樂會，音樂會以「等待」為主題，藉音樂喚起大家去感受生活中的美好時刻，並在樂迷大合唱《Ciao》和《I wanna be strong》等耳熟能詳的歌曲下，劃上圓滿句號。

RB唱未面世新歌 RB與小明合唱灸手可熱的《假使世界原來不像你預期》及《發現號》作序，炒熱全場氣氛。雙方緊接合作演繹彼此的歌，如《 那一端》、《To Haters》、《唵嘛呢叭咪吽》及《飛天》等，全部重新編曲成合唱版本。歌聲的感染力為樂迷注入勇氣和力量 。RB 和小明還帶來了雙方一連串充滿正能量的歌《AllWe Have Is Now》、《逆流之歌》及《終於有好天氣》， 於變幻當前，寄望以歌聲的感染力為樂迷注入勇氣和力量 ，將現場氣氛推至頂點。RB在solo環節，首唱未面世新歌《戀人日常(的直線抽擊)》