60歲張曼玉倫敦拍宣傳片 真情剖白：我想點對我自己，係我嘅選擇

張曼玉由香港電視圈紅到國際影壇，拍罷2004年電影《錯的多美麗》後淡出幕前，偶爾出席公開活動，並於2014年選擇在樂壇復出，在「草莓音樂節」演出卻遭外界狠批其歌喉，她曾受訪直言好傷心，更為此事收埋自己一年，重提此事時更不禁落淚！

已經「登六」的張曼玉，在近日曝光片段中，見她身在倫敦Albert Bridge，並以全廣東話講：「呢條係我喺倫敦最愛嘅橋，每次坐車經過，見到佢咁靚，我都心諗希望有一日可以喺度拍嘢。喺呢度預祝大家聖誕快樂，同埋有一個好美麗嘅2025。」

今次宣傳片再由攝影師好友夏永康操刀，鏡頭下的張曼玉流露出昔日氣質，廣告分別以廣東話及國語說出一段對白，懷疑是她的內心獨白，並說：「Hey親愛的，我早一排有啲嘢唔開心，好在依家已經好番晒喇！心情唔好，喺屋企療傷嗰幾日，我又諗通咗一啲嘢，其實每一個人都會有各自有佢嘅煩惱，呢啲都唔係問題，最重要係自己用邊一種心態嚟處理佢，失落之過，接受咗現實，就要盡快同自己講Let it go！」之後續說：「人哋點對你，係佢哋嘅選擇，我想點對我自己，係我嘅選擇，今年過得真係快，又到年底，喺新一年可以重新出發。」最後，Maggie談到人生是否過得精彩及美麗，絕對是由自己決定。