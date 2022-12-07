60歲楊紫瓊獲選《時代雜誌》年度指標人物 亞洲女星第一人

每年《時代雜誌》皆會公布年度指標，繼韓團女團BLACKPINK當選為年度藝人後，昨日(6日)再公布60歲的楊紫瓊為(Michelle)本年度人(ICON of the year)，是首位獲此殊榮的亞洲女星，寫下歷史一頁。
出生於馬來西亞的楊紫瓊，憑武打戲闖出名堂，在007系列影片《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies)擔任邦女郎進軍荷李活，其後以李安導演的《臥虎藏龍》的「俞秀蓮」一角獲提名金馬、金像獎最佳女主角，並先後參演多部荷李活電影，包括Marvel電影《尚氣與十環傳奇》。近年憑亞洲題材電影《我的超豪男友》、《奇異女俠玩救宇宙》的演出令人下深刻印象，後者的破格演出，在國際影圈贏得掌聲。本月中上映的《阿凡達：水之道》，楊紫瓊亦有參演。除了演藝發展，國際名牌愛馬仕(Hermès)曾以她的姓氏「楊（Yeoh）」推出手袋，
嘆未有亞洲女星奪奧斯卡影后
出道38年的楊紫瓊在與《時代》的訪談中，談到作為「年度人物」的力量，她坦言，亞裔身分帶給她的枷鎖，甚至遠比機會多得多，至今沒有任何一位亞洲女性拿過奧斯卡金像獎最佳女主角，這個議題始終縈繞心頭。她續道，「不只是我，我感覺我的整個亞裔社群都在思考這件事，他們走過來對我說，你是在為我們做這件事。」故此，每當得到演出機會時，都會全身心地投入，因為你不知道下一次機會是什麼時候！她也坦承：「我認為這是我最大的恐懼，請不要讓這個(機會或獎項)成為唯一。」