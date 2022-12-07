60歲楊紫瓊獲選《時代雜誌》年度指標人物 亞洲女星第一人

每年《時代雜誌》皆會公布年度指標，繼韓團女團BLACKPINK當選為年度藝人後，昨日(6日)再公布60歲的楊紫瓊為(Michelle)本年度人(ICON of the year)，是首位獲此殊榮的亞洲女星，寫下歷史一頁。

出生於馬來西亞的楊紫瓊，憑武打戲闖出名堂，在007系列影片《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies)擔任邦女郎進軍荷李活，其後以李安導演的《臥虎藏龍》的「俞秀蓮」一角獲提名金馬、金像獎最佳女主角，並先後參演多部荷李活電影，包括Marvel電影《尚氣與十環傳奇》。近年憑亞洲題材電影《我的超豪男友》、《奇異女俠玩救宇宙》的演出令人下深刻印象，後者的破格演出，在國際影圈贏得掌聲。本月中上映的《阿凡達：水之道》，楊紫瓊亦有參演。除了演藝發展，國際名牌愛馬仕(Hermès)曾以她的姓氏「楊（Yeoh）」推出手袋，