60歲蔡一智自爆是嚴父 跟兒子攞竹枝互劈發洩情緒

草蜢成員蔡一智（阿智）日前到新城廣播接受譚玉瑛節目《QK玉瑛室》訪問，剛於月初踏入60歲的阿智，獲三位主持激讚外貌和身形完全不像已「登六」，阿智就透露自己日常習慣，表示：「自己生活好簡單，食嘢好清淡，唔食牛、羊，食好少肉同甜品，但飲好多水。」阿智日前與一班歌迷開生日派對慶祝，場面熱鬧，他透露自己的「登六」慶生活動：「都係同朋友食餐飯，冇乜特別，我好悶㗎，第一鍾意湊仔、買餸煮飯，第二就係運動，跑山、游水、瑜伽等。」

阿智與太太周雪芳於2006年結婚，二人育有一女一子，加上周雪芳與前夫所生的女兒Gigi，一家五口溫馨又幸福；但原來阿智是一位嚴父，「我好嚴、好惡、好有原則，要仔女守諾言，講得出要做得到，但我唔係鬧，我係『哦』，會講兩、三個鐘，所以佢哋好驚，哈哈！」阿智又透露女兒比兒子乖巧，但每次訓示完，兒子可能會感到不忿，所以需要給他發洩內心不滿，「我會同佢攞竹枝互劈，或者去海邊掟石頭，教佢哋學識控制自己情緒。」問阿智是否覺得做爸爸很難？他指天下父母都沒有一條教育方程式，「真係邊做邊學，我都係摸住石頭過河，細個屋企窮，父母又要工作，邊顧到咁多個仔女嘅心理狀態。」

農曆新年將至，自認思想傳統的阿智，今個農曆年會跟隨習俗於年廿八洗邋遢，又會用碌柚葉洗澡和吃年夜飯，「新年一定着新衫，着新紅色內褲，大個咗啲人話唔好着紅色，要紅到發紫，所以着紫色；初一唔洗頭，近年長頭髮都唔洗，我係好傳統嘅人，雖然鍾意紋身，但我好花心，好快轉咗鍾意嘅嘢，紋咗上身好難轉，身體係白紙最好，襯咩都得。」