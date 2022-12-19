61歲江華擺脫M字額新髮型變後生撞樣馬國明 網民：以為係馬國明

61歲江華息影多年，去年12月有傳佢將復出拍戲，不過時隔一年，仍未見有新作品，但依然活躍於社交平台，不時都會拍片放上抖音。有網民近日就於江華抖音影片中直接詢問佢而家係咪唔拍戲，江華回覆：「也可以這樣說」，唔少網民感到可惜。

江華去年已成功擺脫M字額，變回濃密髮頂，最近亦換上新髮型，加埋濾鏡效果，睇起上嚟後生咗好多，但有網民就話江華變晒樣，甚至認唔到佢：「第一眼以為係馬國明」、「係整過度？定係美顏開太大？」、「點解搞成咁」、「又用埋啲XX filter」等等。2004年離開TVB嘅江華轉戰內地拍劇繼而淡出娛樂圈，有指當時係因為脊椎退化而減少幕前工作。其後江華轉行賣保險，不過做咗一年多就無做，得閒就陪吓老婆麥潔文登台，就好似2021年麥潔文舉行迷你演唱會，江華都有擔任其表演嘉賓及演唱會監製。

去年開始直播帶貨

其實，江華於去年初開始喺內地直播平台帶貨；首次直播售賣珠寶仲開足5個幾鐘，雖然佢幾乎全程將每項珠寶戴上身示範落力推銷，但最後連100單訂單都無，銷情非常慘淡。據悉，江華仲曾試過兩次帶貨總銷售額僅得3萬元，比起「最慘帶貨明星」李國麟平均一場總銷售額4萬多元更差，被內地網民封為真正「最慘帶貨明星」。江華於短短半年後宣布店鋪「江華士多」停止營業，而關店原因則未有交代，不過唔少網民猜測係因為銷售成績未如理想而結業。

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