62歲狄美摩亞傳撻着第二代「蜘蛛俠」 與41歲安德魯加菲同居發展母子戀

年屆62歲的著名荷李活女星狄美摩亞（Demi Moore），去年憑口碑作《完美物質》（The Substance）攀登上演藝事業新高峰，更在本月初舉行的第82屆金球獎頒獎禮上勇奪電影組音樂及喜劇類最佳女主角，是她從影45年來首度榮獲演員大獎，演技與圈中地位終獲肯定，近日還傳出新戀情，對象竟是比她年輕21歲的第二代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）。

在圈中出名識食的狄美摩亞曾經歷三段婚姻，與第二任老公布斯韋利士（Bruce Willis）離婚多年仍感情深厚，之後她就專揀年下男，當中她與46歲男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher）相差16年的感情更充滿話題，可惜婚姻維持約八年，男方當時被揭出軌，最終也是離婚收場。

狄美摩亞與48歲瑞士名廚Daniel Humm分手後，被指撻着41歲安德魯加菲。據知情人士爆料，兩人確實正在熱戀，而且關係非常穩定，安德魯目前已搬進狄美摩亞香閨同居。其實在金球獎頒獎典禮當天，有網民眼利發現狄美摩亞與安德魯加菲有親密互動，不僅深情對望，還有不少肢體接觸。兩人的母子戀曝光後，即獲大批粉絲與網民留言祝福。狄美摩亞在感情方面身經百戰，早在18歲時已嫁給大12歲的音樂家Freddy Moore；25歲時與布斯韋利士結婚，兩人育有三名女兒，婚姻維持13年，，而第三任丈夫就是影星艾斯頓古查。