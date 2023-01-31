63歲林漪娸《黃金萬両》與朱智賢麥美恩同框 被讚外貌勝一籌封美魔女

無綫賀歲劇《黃金萬両》已於上周六（28日）播出大結局，薛家燕早前透露3月將帶隊與劇演員到大馬及內地巡迴登台。林漪娸、朱智賢、麥美恩及江嘉敏於劇中不時同框亮相，現年63歲、有「港產美魔女」之稱嘅林漪娸被指外貌勝過一班後生女，劇中飾演薛家燕貼身婢女古裝造型更令觀眾憶起《皆大歡喜》「雲影姬」一角。

林漪娸家中排行第四，爸爸係一名成衣商人，家境不俗，中二時與家姐被送到英國留學並修讀商科。畢業後因對接手爸爸生意無太大興趣，於是1980年喺表姐鼓勵下參選香港小姐競選，勇奪第4名簽約TVB。林漪娸初出道第一套劇《荊途》就與任達華合作，從未參與過藝人訓練班嘅林漪娸為演戲新手，曾經試過於任達華講完對白後只懂呆企一旁，任達華只好輕輕用膝蓋碰佢一下以作出提示，林漪娸於劇中又將螢幕初吻獻出予對方。

與前高級警司老公感情穩定

林漪娸之後所出演嘅角色都令觀眾留下深刻印象，例如《壹號皇庭》系列被強姦嘅Doris、《刑事偵緝檔案》系列巴辣野蠻Madam雷，以及《宮心計》飾演高傲嘅萬夫人。此外，林漪娸曾經出演《我愛玫瑰園》、《真情》、《皆大歡喜》古裝版及時裝版、《誰家灶頭無煙火》及《愛•回家》系列，被封「處境劇女王」。

愛情方面，林漪娸與前高級警司老公譚德榮向來低調，因遲婚緣故早已達成唔生小朋友嘅共識。林漪娸曾透露二人因性格大不同，時常產生磨擦，曾經歷過關係慢慢疏離嘅小風波，直認有幾年大家都唔開心。不過，二人堅持唔放棄婚姻承諾，絕對唔講離婚兩字。最終林漪娸與老公好好溝通及協調，成功挽回婚姻，感情亦更勝從前。