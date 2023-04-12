63歲鍾楚紅超凍齡！台名廚曬同框合照喊：我的女神

63歲香港女星鍾楚紅有着「東方瑪麗蓮夢露」的稱號，雖然她從1994年起就淡出螢光幕，但身為一代女神，一舉一動仍受到許多粉絲追隨。近日鍾楚紅與妹妹低調來台旅遊，也品嘗許多美食，更是到了台北米其林二星餐廳Raw用餐，主廚江振誠也發出同框照，嗨喊「我永遠的擋泥板女神」（ 編按：擋泥板安裝於電單車輪胎處，用以阻擋路面的積水、泥沙，不少台灣人會將其女神樣子印在擋泥板上 ）。

鍾楚紅近日來台旅遊，展開一系列的美食之旅，不僅與朋友在咖啡廳聚會，還現身高檔火鍋店與「寬姊」邱瓈寬一同用餐；而Raw主廚江振誠4月10日在IG發文，曬出與鍾楚紅的合照，只見她對著鏡頭微笑，雖然臉上未有厚重妝容，但氣色依舊紅潤、狀態極佳。

鍾楚紅的魅力連名廚江振誠也無法擋。（江振誠 IG）

此外，江振誠也在文章中寫下「從我皮夾裏（裡）的護貝照片、豪邁125的擋泥板…到能與我永遠的女神一起拍照、說話，it has been amazing!（太棒了）」，不難看出江振誠與偶像合照後的興奮，可見鍾楚紅的魅力連名廚也無法擋。此照片曝光後，不少網友紛紛直呼「我心目中最美的香港女神」、「真的太美了！」，也誇讚2人看上去都十分凍齡。

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