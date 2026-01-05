余德丞大難不死新歡上場 拖「嫩版李麗珍」深夜遊街睇酒店｜獨家捕獲

現年36歲的余德丞(Dickson)於7年前踢波時身體不適一度昏迷，被送往醫院深切治療部搶救後大步檻過。2022年，死過翻生的余德丞宣布離開TVB，並展開人生新一頁，加入商台拍住「Do姐」鄭裕玲主持電台節目《口水多過浪花》。

緋聞女友一大埋

余德丞入行以來緋聞多多，分別跟蔡思貝、麥明詩、江嘉敏、陳瀅、周秀娜扯上關係，不過他曾在訪問中一概否認；及至最近，他被爆已有新歡，早前被拍得跟有「嫩版李麗珍」之稱的靚女到大坑約會。

日前，余德丞出席完好友婚禮後，穿上黑色大褸的他與女友轉場到銅鑼灣，可能兩杯落肚，加上夜深減低防範，余德丞在街上大方地拖實女友，當兩人十指緊扣途經一間酒店時，余德丞顯得相當好奇，還回頭望實酒店門口，不過兩人步伐未有減慢，隨即到達附近的商業大廈，並搭電梯直登夜場會合友人，見他帶埋女友出席，似乎兩人感情相當穩定。據知，余德丞屬該夜場常客，現場亦見他滿場飛跟其他酒客言談甚歡，相當盡興。