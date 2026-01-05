余德丞大難不死新歡上場 拖「嫩版李麗珍」深夜遊街睇酒店｜獨家捕獲

現年36歲的余德丞(Dickson)於7年前踢波時身體不適一度昏迷，被送往醫院深切治療部搶救後大步檻過。2022年，死過翻生的余德丞宣布離開TVB，並展開人生新一頁，加入商台拍住「Do姐」鄭裕玲主持電台節目《口水多過浪花》。
緋聞女友一大埋
余德丞入行以來緋聞多多，分別跟蔡思貝、麥明詩、江嘉敏、陳瀅、周秀娜扯上關係，不過他曾在訪問中一概否認；及至最近，他被爆已有新歡，早前被拍得跟有「嫩版李麗珍」之稱的靚女到大坑約會。
日前，余德丞出席完好友婚禮後，穿上黑色大褸的他與女友轉場到銅鑼灣，可能兩杯落肚，加上夜深減低防範，余德丞在街上大方地拖實女友，當兩人十指緊扣途經一間酒店時，余德丞顯得相當好奇，還回頭望實酒店門口，不過兩人步伐未有減慢，隨即到達附近的商業大廈，並搭電梯直登夜場會合友人，見他帶埋女友出席，似乎兩人感情相當穩定。據知，余德丞屬該夜場常客，現場亦見他滿場飛跟其他酒客言談甚歡，相當盡興。
被屈撻著人妻Elsie
余德丞近年被網民指大難不死後雙倍艷福，他曾在節目中大方分享追女心得，表示揀另一半會「住港島區優先」，去年他與人妻DJ呂珮琳(Elsie)的街頭合照，被誤會兩人偷食，事後兩位當事人立即出po澄清，原來Elsie好姊妹「阿正」黃正宜當時亦有在場，只是被身高180cm的余德丞完美遮住，令畫面才變得曖昧，繼而被大造文章。
余德丞曾就讀名校香港華仁書院，入行前是位運動員，以香港游泳代表隊成員身份進軍幕前，由於他居於跑馬地大坑道的豪宅單位，市值約2000萬，難怪被視為男神級筍盤。