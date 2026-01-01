鄭希怡演繹《相對濕度》後逼黃宗澤唱《K歌之王》 獲蔡少芬解圍

蔡少芬、朱茵主演新劇《風華背後》日前舉行煞科宴，飲飲食食之外當然唔少得由劇組一班藝人唱歌搞氣氛。有份參演劇集嘅「千禧年運輸業女神」Yumiko鄭希怡（aka瓊姐）上台唱歌，仲要係首本名曲《相對濕度》，令全場氣氛high爆。隨後Yumiko食住個勢向坐埋一邊嘅黃宗澤落手，「澤囝」笑住話「唔係我叫你唱（《相對濕度》）架」。語音未落，鄭希怡即刻哼起《K歌之王》，仲叫晒全場大合唱。新科視帝Bosco完全搞唔掂，得個笑字，仲話受到「行業欺凌」。

根據另一幕後上載片段，最後蔡少芬上台拎走Bosco支咪，幫「澤囝」完美解圍。

《K歌之王》意外成網絡熱話 2008年度勁歌金曲頒獎典禮上，一眾樂壇新人被要求演唱前輩歌曲，結果黃宗澤被抽中同陳奕迅合唱《K歌之王》。Eason唱梗係好聽啦，但Bosco就顯得有點吃力，更成為多年來網絡熱話，仲誕生了「樂壇欠黃宗澤一個交代」這句名句。

雖然事件夠晒經典，但黃宗澤早前於TVB節目《一周星星》指，指《K歌之王》並非佢人生排No.1黑歷史，笑言事件只屬「唔好彩」系列，但坦言事發當晚內心忍不住爆了四句粗口。「當志偉哥喺個箱入面拎起個波嗰陣，我心入面講咗一句粗口。跟住當志偉哥攞住個波望住我嗰陣，我個心即刻再爆多三句粗口！」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈