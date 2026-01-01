全民造星6｜亞軍Ian Hannz商場慶祝生日畢生難忘 Dave報答「夫人」自言未ready做「丈夫」

Bosco Kwan、Ian Hannz、Dave賽後首次合體出席活動吸金。

《全民造星VI》(全民造星6)出爐亞軍Ian Hannz(陳瑨羲)、11強Dave(黃日禧)、Bosco Kwan(關曉隆)賽後首度合體吸金，昨日出席又一城舉行的「香港潮玩盛世展」活動，吸引大批fans捧場，場面熱鬧！

壽星仔睇中生日禮物 適逢Ian Hannz剛度過22歲生日，大會準備蛋糕為他補祝生日，好兄弟Bosco與Dave率領全場大合唱生日歌，既作狀獻吻，又送上生日抱抱給壽星仔，場面熱鬧又溫馨。Ian Hannz表示：「第一次有這麼多人唱生日歌給我聽，這個經驗畢生難忘！多謝各位『哈士奇(fans暱稱）』專誠來跟我慶祝，以及由比賽開始一直支持我，為我打氣應援，所以生日願望是希望將來可以用作品報答大家，相信很快有機會再跟大家再見面！」

擁有「老靈魂」的Ian Hannz，與哥哥一樣熱愛電影與模型，難怪對現場7米高的夢想樹屋情有獨鍾，逐一細心欣賞12個原創IP巨型公仔及過百件珍藏產品，Ian Hannz說：「展覽中的『潮玩限定店』設計同樣以樹屋主題，更有兩隻可愛貓咪The Nope Cat與M.E.S.A嘆著咖啡迎接客人，而且店內有超過20個玩具品牌，以及原創IP的限量珍藏產品，包括香港獨家的Street Fighter Alpha 3 SAGAT模型，心思思買回家當作獎勵自己超額完成《造星VI》比賽的禮物。最驚喜是找到『Kalos x 九龍城寨之圍城』四子Figure，希望Bosco與Dave識做吧，他們仍未送生日禮物給我呢，哈哈！」

Bosco 笑稱已大個仔 至於Bosco Kwan，甫見到7米高的夢想樹屋即高呼大癲，馬上跟12個本地原創IP的巨型公仔自拍，招牌笑容令現場的「波兒(fans暱稱)）」暈晒大浪！Bosco說：「第一次出席活動值得紀念，多謝各位『波兒』一同來見證我的『第一次』，加上是跟Ian Hannz與Dave一起，緊張程度大大降低。其實屋企人一直在背後默默支持自己參加比賽，所以想將今次的酬勞當作是第一次家用，回饋家人無條件的支持。」對於因為在總決賽中上演辣身舞而成為網民熱話，Bosco笑認已經「大個仔」，可以嘗試多方面發展。

至於Dave亦感謝一眾「夫人(fans暱稱)」到場見證自己第一次接job：「雖然未能得獎，但不代表追夢旅程就要完結，經過一輪又一輪的比賽，反而開啟了自己更多的面向，我會為了大家成為更好的『大夫』，但要成為『丈夫』的話可能要多等幾年了，哈哈！」除了是「結他迷」外，原來Dave也是一名「玩具迷」，並說：「參觀這個展覽覺得好興奮，見到好多經典玩具，黃金戰士合金模型、小飛俠阿童木等珍藏絕對是經典組合，加上樹屋外的12個現代原創IP公仔，好想同爸爸再來參觀！相信他一定會勾起不少童年回憶！」Dave自爆短期目標是要努力操肌，目標希望可以媲美Tyson Yoshi。對於曾參加《造星V》卻99強不入，Dave自言今屆可以躋身10強已好滿足，亦有上網睇大家批評，目前有跟老師學唱歌惡補歌藝。

另外，《全民造星VI》的11強明天(1月10日)下午2時將現身將軍澳中心G樓中庭舉行的謝票活動，向觀眾表達謝意。