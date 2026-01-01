熱門搜尋:
adblk3
adblk4
出版：2026-Jan-09 18:35
更新：2026-Jan-09 18:35

86歲劉詩昆5歲女初登英國舞台 劉蓓蓓扮哪吒演音樂劇全場爆滿

中國著名鋼琴家劉詩昆的5歲大女劉蓓蓓初登音樂劇舞台，赴英到倫敦西區The Shaw Theatre公演三場的音樂劇《哪吒》。

年屆86歲的中國著名鋼琴家劉詩昆，跟太太孫穎去年底赴英國倫敦近1個月，為5歲大女劉蓓蓓(貝貝)初登音樂劇舞台、於倫敦西區The Shaw Theatre公演三場的音樂劇《哪吒》(Ne Zha)作準備，昨天首演順利完成，全場爆滿！

貝貝遺傳了父母的表演與藝術天賦，儘管年紀輕輕，面對現場座無虛席的劇場毫不怯場，表現活潑純真，其中還表演一場獨唱，贏得全場掌聲，首演結束後貝貝還跟其他演員一同接受當地媒體訪問。

5歲劉蓓蓓扮哪吒演音樂劇。 5歲劉蓓蓓扮哪吒演音樂劇。 劉蓓蓓遺傳了父母的表演與藝術天賦。

溺愛女兒深刻反省

女兒首次踏足國際舞台，劉詩昆與孫穎份外緊張興奮，但二人過度溺愛令導演看不過眼，勒令「全員保姆」不得跟身，好讓女兒獨自接受專業訓練與發揮，結果貝貝不但演出讓人讚嘆，這次經歷更令孫穎深刻反省養育小孩的理念。她說：「貝貝今次的演出成功除令我非常感動，哭了多次，這次的歷程對我是一次靈魂洗禮、深入骨髓的覺醒之旅。這次演出算是一個緣份，音樂劇的製作人Emma找童年版哪吒，所以來找貝貝去演，是一次多國文化交流，原本以為照顧小孩是理所當然的事，條件好的家庭，博命去愛，小孩長大後反而沒有力量，今次導演下令保姆團不得跟貝貝進入劇場，開始時都很心痛，但慢慢發現這就是成長，能夠令小孩獨立完成，他們長大才會覓得去向。貝貝由最初戰戰兢兢，到最後得到自我肯定，直入劇場門，響徹雲霄，更上一層樓。真的讓我學習到對生命的責任與使命，好值得！」

能夠完成任務，是成功的第一步，孫穎心中已開始有所計劃，她說：「我看到貝貝若於這方面真的有興趣又有天份，唱、跳、演也有堅實的基礎、願意去學習與付出，我有機會去打造一個以她爲主角的音樂劇。」音樂劇《哪吒》靈感來自中國神話中的戰士神。這部作品將現代音樂劇和說唱與東方故事傳統融合在一起，將中國最受歡迎的史詩故事之一帶入生活，是個敢於挑戰命運的英雄故事。

86歲劉詩昆陪貝貝到倫敦為音樂劇作準備。 女兒首次踏足國際舞台，孫穎份外緊張興奮。 劉詩昆、孫穎對女兒過份緊張連導演也睇唔過眼。 孫穎認為貝貝赴英演音樂劇是一次多國文化交流。 孫穎認為貝貝赴英演音樂劇是一次多國文化交流。 孫穎認為貝貝赴英演音樂劇是一次多國文化交流。 音樂劇《哪吒》首演順利完成，全場爆滿！ 音樂劇《哪吒》首演順利完成，全場爆滿！ 音樂劇《哪吒》首演順利完成，全場爆滿！

