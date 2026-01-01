熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Jan-09 19:55
更新：2026-Jan-09 19:55

盧瀚霆靠愛與尊重走過低谷 每日仍努力療癒自己

盧瀚霆有感而發以英文寫下近況及感受。

盧瀚霆有感而發以英文寫下近況及感受。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)上月剛完成5場亞博個人演唱會後，日前又在澳門做跨年騷，昨日他終於有時間在社交網分享演唱會點滴，並有感而發以英文寫下近況及感受，Anson Lo 表示：「心理健康始終是個龐大而重要的議題，除了你自己，無人知曉如何平復心緒、放鬆身心、釋放壓力、渴求空間。我確信的是，愛與尊重永遠具有療癒力量，我仍在每日努力療癒自己。」

盧瀚霆直言靠愛與尊重走過低谷。 盧瀚霆表示每日也努力療癒自己。

只是普通人

Anson Lo續指自己和大家一樣也只是一個普通人，「我們都需以某種方式平靜心緒，為自己騰出一些空間，什麼都不做，只吸氣和呼氣。我仍在探索自己的道路、人生與情感。希望看完我的幕後Youtube Vlog，你可以窺見我的日常工作生活。我曾陷入低谷，但終究熬過了，都是因為愛與尊重。」

向神徒道歉

他又向神徒(粉絲暱稱)道歉，解釋自己未能經常更新社交網：「很抱歉無法每兩小時就出現在InstagramfacebookThreadsTelegrambubble。我會盡力向大家分享我的生活，無論照片影片是否最新？是否最高畫質？那都是真實的我。正因想念你們，我會盡我所能在社交網分享。」最後，他向神徒示愛：「當我向大家分享我的生活，請用滿滿的愛淹沒我吧。我承受得起，我渴望這份愛，我需要這份愛，我愛你們所有人。」

盧瀚霆指自己和大家一樣也只是一個普通人，需以某種方式平靜心緒。 盧瀚霆向神徒道歉，表示不能每兩小時更新社交網。 盧瀚霆向神徒示愛。

