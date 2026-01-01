譚耀文孭飛作《拚命三郎》重映 率林家熙應智越謝票期望衝擊金像獎

阿譚為Locker拉票

在完場後，影迷爭取機會跟男主角譚耀文合照，導演陳大利說：「今次重映，是希望為今屆電影金像獎提名拉票，在現今電影市場大環境下，希望有誠意及充滿本土文化的電影都能得到注視和鼓勵。」飾演男主角石三郎的譚耀文表示：「近日突然聽到好多朋友說在飛機上看了《拼命三郎》，他們覺得好好睇，給了我很多鼓勵！ 」在謝票時很多現場觀眾也希望阿譚能夠獲得電影金像獎男主角的提名，阿譚回應他們時說：「雖然人有時要認命，但唔代表要放棄！就算只有少許機會能夠成功都一樣要拚，不然怎樣打破宿命， 就好像《拚命三郎》的意念一樣。」 阿譚更為Locker拉票，希望這段父子情不要被忽略。