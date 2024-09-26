64歲文雪兒自揭曾為學霸女兒隱瞞病情 終守得雲開今弄孫為樂 傳承1物予成家女兒

現年64歲的文雪兒保養得宜，近10年回歸電視圈復出拍劇魅力依然。過往，文雪兒曾表示復出是基於2名女兒長大，「戲癮」發作，不過如今早已三代同堂的她，希望有更多時間陪伴家人，特別是3名孫子，故萌生退休念頭。 獨力養大 2 愛女 成材 熱愛演戲的文雪兒，昔日被譽為「麗的4大花旦」之一，1978年與「哥哥」張國榮出演《浣花洗劍錄》一劇後，更成為轟動一時的熒幕情侶組合。及至1991年，文雪兒決定息影退出娛樂圈，將重心回歸家庭，先後誕下2名女兒。然而，人生如戲，戲如人生，文雪兒多年間也經歷了很高低起伏，曾患大病、要獨自肩負養家壓力，賺錢供養女兒異地讀書，更為免女兒擔心，讓她可以專注學業，甚至對她隱瞞病情。

身體健康才能守護最愛家人 文雪兒回想起，當年為生計經常通宵達旦工作，身體抵抗力自然很弱，變得易累及易生病。大病初癒後，她方知唯有身體健康，才能守護最愛的家人。多年前，文雪兒就在一位中醫朋友介紹下，開始服用【草姬靈芝孢子】。 中醫：全棵靈芝 更有效增強免疫力 針對調理病弱體質

註冊中醫師表示，赤靈芝是中國《藥典》有記載的珍貴中藥材，赤靈芝所含的成分，如靈芝多醣體及三萜類等可以調節免疫系統，從而提升免疫力及增強身體抵抗力，扶本固正，滋養人體五臟六腑，有效抗疲勞，回復精神活力。而靈芝的種子—靈芝孢子亦是精華所在，雖然大小只有5至6微米，但兼備了靈芝的全部遺傳活性物質，因此成效更全面。 緊記，靈芝孢子的成效取決於提取科研技術，以及破壁率的高低。如服用未破壁靈芝孢子，身體會比較難吸收當中營養。建議選擇以低溫酶解專利技術（EWBT）提取的高破壁靈芝孢子，人體才能真正吸收，發揮功效。 同時建議選擇全棵原靈芝珍貴配方，集合「高破壁靈芝孢子」、「靈芝子實體」、「靈芝菌絲體」及「舞茸」，這樣就等於整顆靈芝的營養價值都可以被身體完全吸收。

兩女學有所成 雙雙成家 盼傳承女兒健康習慣 苦盡甘來，文雪兒身體回復健康後，兩女已長大成材並結婚產子。「學霸」大女為英國倫敦大學學院（UCL）土木工程系碩士，現職土木工程師；細女也完成傳理系課程，幫忙打理母親美甲店生意。3度榮升外婆的文雪兒，對於兩女擁有美滿婚姻自然開心，亦不忘傳承健康習慣——每日2粒【草姬靈芝孢子】，強免疫之王。文雪兒母女親述已持續服用多年，安全可靠，全因【草姬靈芝孢子】一直口碑卓越，多年來獲得165萬+健康見證^。而且採用低溫酶解專利技術（EWBT）提取的高破壁靈芝孢子，吃1粒相等於吸收1,000倍原靈芝營養▲，絕對是成效及信心保證。

【草姬靈芝孢子 強免疫之王】96%強體質>．無作病^ 榮獲2024年《香港01》「卓越強免疫之王靈芝品牌大獎」

口碑王：165萬+免疫力見證^

吸收王：1粒=1000倍全棵原靈芝營養價值 ▲ 、低溫酶解專利技術（EWBT）破壁更吸收

、低溫酶解專利技術（EWBT）破壁更吸收 數據王：用家服食數據成效顯著，96%強體質>．無作病^