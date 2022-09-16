65歲Do姐代言「蟲草大王」產品 自揭三大養生之道

鄭裕玲（Do姐）最近獲蟲草大王邀請出任品牌的健康產品代言人，並於日前拍攝旗下針對疫後後遺症狀產品的廣告。Do姐以一身深綠色套裝進行拍攝，更與蟲草大王陳恩德於廣告入內更有對手戲，。

今次與蟲草大王合作，Do姐開心表示:「平日挑選保健產品廣告時我都比較謹慎，今次選擇同蟲草大王合作，係知道 Mark(陳恩德)好專業同埋好有心做好蟲草同佢嘅產品，所以對呢個品牌有信心。特別今次呢個產品係針對長新冠，相信會幫到好多香港人。」拍攝當日(9 日)正值 Do姐生日，蟲草大王更悉心安排了個驚喜俾Do姐，送上顏色奪目的生日蛋糕及鮮花為壽星女慶祝一番。Do姐收到一刻十分驚喜:「我真係好 surprise(驚喜)，Mark 同佢嘅團隊都好有心，蛋糕同花都好有心思，令我今年生日 又多一個難忘嘅回憶。」

問到 Do姐有什麼保養秘訣可常常保持容光煥發，Do姐笑說:「我一向都好注重健 康，我習慣咗早睡早起。而且做運動真的很重要，我每日都會堅持做運動，各類嘅運 動例如瑜珈、跑步都會做。同埋食得健康啲，身體自然就會好。」身旁的蟲草大王陳恩德亦表示:「好高興可以邀請到 Do姐擔任蟲草大王嘅代言人， Do姐係本港難得一見、質素甚高嘅金牌司儀，佢嘅一言一行都極具公信力。」