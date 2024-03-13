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娛樂
2024-03-13 22:37:22

66歲莎朗史東爆31年前拍《偷窺》 被監製要脅與威廉寶雲性交

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生活

莎朗史東出自傳時，曾說過被監製要求與男演員做愛。

66歲美國女演員莎朗史東(Sharon Stone)，近日在一個節目中透露，曾被已故製片人Robert Evans，在1993年拍攝電影《偷窺》(Sliver)時，要求她與男主角威廉寶雲(William Baldwin)性交，莎朗史東說：「Robert Evans把我叫到他的辦公室。他告訴我，他曾和女演員Ava Gardner發生過性關係，並強迫我和威廉寶雲發生性關係。」

莎朗史東隨後解釋Robert Evans強迫她的原因，她說：「Robert Evans指，如果我與威廉寶雲發生性關係，他的演技就會有所提升，我們的電影需要威廉寶雲的演技。」她又補充道，「Robert Evans指如果我和威廉寶雲發生性關係，會產生很好的化學反應，這對電影會有所幫助。」

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威廉寶雲回應，是否當年拒愛莎朗史東，她才講出被監製要求性交。

威廉寶雲：是否我拒愛莎朗才爆料

有傳媒就莎朗史東的言論訪問威廉寶雲，他稱不知道為甚麼莎朗史東在這麼多年以後還在談論他。又問道，「她是否仍然迷戀我？抑或是否因為我曾經拒絕過莎朗史東的愛嗎？」他表示：「知道莎朗史東有很多缺點，但我一直保持沉默。」問到會否寫一本書講述這個故事，他回答說他：「我正在考慮中。」

其實莎朗史東在2021年出版的回憶錄時，就透露過這一事件，但這是她第一次公開所有人的名字。《偷窺》當年的票房達2.8億美元(約21.9億港元)。而威廉寶雲1993 年與女星金碧辛嘉(Kim Basinger)結婚，並於2002年離婚。2012 年，他與比他小 26 歲的瑜伽教練Hilaria Thomas再婚，他們共育有8位孩子。

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莎朗史東1992年拍完《本能》後即大紅大紫，監製卻運有權力威脅她。

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威廉寶雲指莎朗史東有很多缺點，他卻一直保持沉默。

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