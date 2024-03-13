66歲莎朗史東爆31年前拍《偷窺》 被監製要脅與威廉寶雲性交

66歲美國女演員莎朗史東(Sharon Stone)，近日在一個節目中透露，曾被已故製片人Robert Evans，在1993年拍攝電影《偷窺》(Sliver)時，要求她與男主角威廉寶雲(William Baldwin)性交，莎朗史東說：「Robert Evans把我叫到他的辦公室。他告訴我，他曾和女演員Ava Gardner發生過性關係，並強迫我和威廉寶雲發生性關係。」

莎朗史東隨後解釋Robert Evans強迫她的原因，她說：「Robert Evans指，如果我與威廉寶雲發生性關係，他的演技就會有所提升，我們的電影需要威廉寶雲的演技。」她又補充道，「Robert Evans指如果我和威廉寶雲發生性關係，會產生很好的化學反應，這對電影會有所幫助。」